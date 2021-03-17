華裔自媒體人被捕 涉騷擾他人

張善煌因騷擾而被捕控罪。（讀者提供）

紐約華社一名自媒體博主張善煌，因社區事務與他人發生糾紛，之後不斷致電騷擾、威脅，於15日被72分局逮捕，並以嚴重騷擾罪移送法辦。

根據警方報告，39歲的張善煌又名張丹尼(Danny Zhang)，於15日被警方以騷擾罪逮捕；他過去不斷致電布碌崙 (布魯克林)8大道 5506號美食林餐館電話和業主林錚電話，並且在電話中威脅稱「要殺了他」。

據悉，張善煌過去主要經營微信 自媒體，在社區對見義勇為卻不幸在布碌崙8大道華社被捅死受害者鄭勇家屬多次獲得捐款後，張善煌利用經營的自媒體發布文章，稱捐款有被貪污嫌疑，不少帶頭籌款的社區人士與張善煌發生爭執，包括率先發起捐款的林錚。

之後張善煌不斷致電林錚進行騷擾，無奈之下林錚撥打911報警，72分局於6日晚間派出警員前往其餐館調查，結果當日張善煌繼續致電餐館騷擾，並在電話中以語言威脅；而當時接電話的正是一名警員，將所有威脅言論記錄在案。

警方隨後派出警探追蹤調查，15日逮捕了張善煌；根據警方報告，他居住在布碌崙24大道交60街附近；在警方將他移送法辦後，由布碌崙地區檢察官辦公室對他提出嚴重騷擾罪指控，並給了他一張出庭傳票。

對於張善煌被捕，林錚說對方過去不斷打電話騷擾，嚴重影響到餐館生意，無奈之下他才報警求助；他也認為華社通過鄭勇一案高度團結，不應該被一些流言蜚語所破壞。