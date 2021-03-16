華裔司機被毆重傷 半身癱瘓恐截肢 案發經過成謎

陳澤強手指凍壞，預計恐需截肢。（陳紹玲提供）

紐約貨車司機陳澤強3月1日深夜在紐約上州 雪城(Syracuse)送貨期間，疑遭毆打致重傷，次日被人發現倒在貨車下昏迷不醒；經過半個月醫院治療，他仍半身癱瘓，神經受損無法開口說話，手指也凍壞需要被截肢；醫生向其妻子坦言，至少兩年之內不會恢復正常。

2日清晨6時左右，雪城警察 在巡邏期間，在東Erie Blvd 1640號「香港餐館」的停車場發現躺在一輛貨車下方的陳澤強；當時他一動不動，身體冰冷，一旁貨車引擎仍在轉動、車門打開，踏板、油箱蓋、前輪胎多處血跡斑斑。

在被送醫搶救後，陳澤強雖然撿回一條命，但因頭部曾遭遇重創神經受損，至今無法開口說話；其太太陳紹玲說：「他現在樣子真的生不如死，一看見我眼淚就止不住的流。」

陳紹玲說丈夫現在情況真的非常不好，因神經受損，半邊身體癱瘓，簡單的吞嚥動作都不能做；「那天我就給了他一點點水，他都沒法咽下去，立刻流入氣管嗆到。」

也因為無法開口說話，至今也不知道他究竟當日經歷了什麼，陳紹玲說，「我有嘗試問他是不是被打、被搶劫，他都沒法答覆，一次我在離開醫院時，想用手撫摸一下他的頭，他立刻表現出非常恐懼的樣子。」

醫院醫護人員告訴陳紹玲，陳澤強接下來仍面臨著艱難的康復期，因無法吞嚥，只能給胃插管輸入一些營養液，而多個手指因被凍壞，接下來也必須截肢；「醫生說至少兩年內都無法恢復，之後情況還得看這兩年努力復健結果，要我做好心裡準備。」

而警方對此案也幾乎沒有任何調查進展，陳紹玲說，「除了歸還我丈夫錢包、手機等物品，至今沒有再聯繫過我，案件情況我一無所知。」

事發後，雪城當地華裔 民眾對陳紹玲提供了很多的幫助，也發起各種捐款，希望能幫助他們一家度過難關，陳紹玲說：「當地華人真的非常團結，給了我很多的幫助，讓我在現在艱難時候感受到溫暖，更讓我身為華裔感到驕傲。」

陳家好友也在Gofoundme網站給陳澤強發起籌款，民眾可登錄網站查看更多信息，網址為：https://www.gofundme.com/f/stop-the-hate-crime-chak-keung-chan-badly-beaten。