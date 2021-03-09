我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美施打疫苗破9208萬劑 23.5%成人已接種

北加州灣區 明、後天迎近5周最大降雨

藏族警員間諜案 證據涉各類敏感信息 檢辯難達共識

記者黃伊奕／紐約報導
前紐約市警藏族警察昂旺涉非法充當中國政府代理人被捕。(本報檔案照)
前紐約市警藏族警察昂旺涉非法充當中國政府代理人被捕。(本報檔案照)

33歲前紐約市警藏族警員白瑪達傑．昂旺(Baimadajie Angwang)違法當中國政府代理人案8日再開庭，此前親友願替他提供200萬元保釋金，加上他關押期間感染新冠肺炎，法官最終同意他保釋，但該案仍卡在各種材料交換的過程中，且涉各類敏感信息，包括他與中領館官員通話的錄音，檢辯雙方對能公開的證據無法達成一致，進展十分緩慢。

昂旺自被捕後，辯方律師卡曼(John Carman)受家人委託，多次在法庭提出保釋申請，直到2月家人將保釋金提高至200萬元，加上昂旺2月3日在監獄中被檢出感染新冠肺炎；法官考慮監獄衛生情況不佳，最終鬆口允許保釋，昂旺在2月17日交保獲釋，現在家中戴著電子腳鐐被監視居住，等待後續庭審。

昂旺一案因涉及各種敏感信息，檢辯雙方至今未能就哪些證據可公開未能達成一致，包括哪些敏感信息需要法庭信息安全員審視、哪些信息會影響案件結果必須公開等。

8日昂旺一案再次開庭，但案件至今仍卡在檢辯雙方交換文件階段，進展龜速；卡曼表示，因新冠疫情影響，法庭程序嚴重放緩，至今他所需要的一些文件仍在皇后區法庭，他多次索要仍未獲得。

此外，因案件涉及昂旺與中國駐紐約領事館官員的電話錄音，英文翻譯需要檢、辯雙方進行嚴格審核，辯方律師此前也提出要昂旺核對，確保錄音翻譯有準確表達意思；因此相關翻譯工作龐大，進一步拖慢案件審理速度。

法官表示，對案件需要更多時間表示理解，於此同時也希望檢、辯雙方律師能更好協調合作，爭取在6月28日之前，完成搜集证据與交換工作，讓案件進入到下一个阶段。

昂旺 紐約市 監獄

上一則

八旬華婦被搶一袋麵包 損失不大仍報案 警送麵包

下一則

新冠疫情放緩 長島房市降溫 逐漸恢復正常

延伸閱讀

藏族警員間諜案 證據涉各類敏感信息 檢辯難達共識

藏族警員間諜案 證據涉各類敏感信息 檢辯難達共識
刺死鄭勇兇嫌不得保釋 涉案同夥達10人

刺死鄭勇兇嫌不得保釋 涉案同夥達10人
港泛民47人國安案 律政司提覆核全還押

港泛民47人國安案 律政司提覆核全還押

作證三中案 余建新為偷錄音動怒

作證三中案 余建新為偷錄音動怒
美解密文件：沙烏地王儲「批准殺害」卡舒吉

美解密文件：沙烏地王儲「批准殺害」卡舒吉
前紐約市警昂旺染疫 200萬元交保

前紐約市警昂旺染疫 200萬元交保

熱門新聞

刺死鄭勇嫌犯史密斯被捕。（本報檔案照）

刺死鄭勇嫌犯被捕 犯案累累 25年前曾涉命案

2021-03-01 12:40
古家靈(左)因染疫流產並不幸離世，她的友人為其丈夫與五個孩子募款。(取自籌款網頁)

紐約長島華裔孕婦染疫去世 留丈夫獨自扶養五未成年子女

2021-03-05 11:10
麒麟金閣在疫情恢復營業期間，積極拓展外賣及戶外用餐。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約市華埠 「麒麟金閣」1日起暫停營業

2021-03-01 14:46
由於進口產品成本增加與美元貶值等問題，華人超市的商品陸續調價，包括醬油、醋等中式調味料與其他食品及雜貨。(記者牟蘭／攝影)

成本增 華人超市進口貨漲價 民眾吃不消

2021-03-05 02:30
西安名吃老闆王夢迪表示兩名員工也無端攻擊。(王夢迪提供)

員工也受無端攻擊 「西安名吃」為安全提早打烊

2021-03-02 08:45
數百民眾自發上前，在鄭勇的遺像前鞠躬悼念。（記者黃伊奕／攝影）

華社悼念義士鄭勇 高喊「英雄好走」 遺孀：我會照顧好孩子

2021-03-04 02:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
CDC公布建議指南：已完成疫苗接種民眾 可免戴口罩聚會

CDC公布建議指南：已完成疫苗接種民眾 可免戴口罩聚會
科學證明：這5種食物 對身體有害

科學證明：這5種食物 對身體有害
紓困案一再變動 專家：一些人宜暫緩報稅 可省上千元

紓困案一再變動 專家：一些人宜暫緩報稅 可省上千元
第3輪紓困 百萬人恐無錢領 研究：約90%家庭可獲得

第3輪紓困 百萬人恐無錢領 研究：約90%家庭可獲得
影／歐普拉：擔心梅根兒子太黑的 不是女王和王夫

影／歐普拉：擔心梅根兒子太黑的 不是女王和王夫