藏族警員間諜案 證據涉各類敏感信息 檢辯難達共識

前紐約市警藏族警察昂旺涉非法充當中國政府代理人被捕。(本報檔案照)

33歲前紐約市 警藏族警員白瑪達傑．昂旺 (Baimadajie Angwang)違法當中國政府代理人案8日再開庭，此前親友願替他提供200萬元保釋金，加上他關押期間感染新冠肺炎，法官最終同意他保釋，但該案仍卡在各種材料交換的過程中，且涉各類敏感信息，包括他與中領館官員通話的錄音，檢辯雙方對能公開的證據無法達成一致，進展十分緩慢。

昂旺自被捕後，辯方律師卡曼(John Carman)受家人委託，多次在法庭提出保釋申請，直到2月家人將保釋金提高至200萬元，加上昂旺2月3日在監獄 中被檢出感染新冠肺炎；法官考慮監獄衛生情況不佳，最終鬆口允許保釋，昂旺在2月17日交保獲釋，現在家中戴著電子腳鐐被監視居住，等待後續庭審。

昂旺一案因涉及各種敏感信息，檢辯雙方至今未能就哪些證據可公開未能達成一致，包括哪些敏感信息需要法庭信息安全員審視、哪些信息會影響案件結果必須公開等。

8日昂旺一案再次開庭，但案件至今仍卡在檢辯雙方交換文件階段，進展龜速；卡曼表示，因新冠疫情影響，法庭程序嚴重放緩，至今他所需要的一些文件仍在皇后區法庭，他多次索要仍未獲得。

此外，因案件涉及昂旺與中國駐紐約領事館官員的電話錄音，英文翻譯需要檢、辯雙方進行嚴格審核，辯方律師此前也提出要昂旺核對，確保錄音翻譯有準確表達意思；因此相關翻譯工作龐大，進一步拖慢案件審理速度。

法官表示，對案件需要更多時間表示理解，於此同時也希望檢、辯雙方律師能更好協調合作，爭取在6月28日之前，完成搜集证据與交換工作，讓案件進入到下一个阶段。