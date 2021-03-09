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八旬華婦被搶一袋麵包 損失不大仍報案 警送麵包

記者黃伊奕／紐約報導
該劫匪在地鐵站搶走華裔老婦一袋麵包。（市警提供）
該劫匪在地鐵站搶走華裔老婦一袋麵包。（市警提供）

一名83歲的華裔老婦5日從超市購物回家途中，在地鐵站被一名劫匪搶走一袋麵包；老婦表示原本自己不願意報警，但基於過去頻繁發生的針對亞裔仇恨犯罪，最終決定報案。

據警方消息，該名老婦5日下午從布碌崙(布魯克林)一家超市購物返回住處，約4時10分剛從靠近展望公園Eastern Parkway地鐵站下車，一名陌生男人從她背後靠近，一把抓住她掛在左肩的超市購物袋。

該名老婦說「我當時正在等電梯，這名劫匪突然就冒出來抓住我裝著超市採購食物的袋子」；劫匪用力拉扯了好幾次，但老婦堅決不肯放手，「我大聲呼喊，救命、救命」，這時劫匪看到袋子裡面伸出一袋麵包，將麵包抽了出來快速逃走。

該名老婦表示劫匪有可能是真的太餓了，「如果真的是這樣，我願意給他麵包，但是我們沒有任何交流，我也不想他搶走我整袋食物，雖然裡面沒有錢，只有一些鬆餅、香蕉、麵包。」

受害者表示，自己在美國生活了50多年，原本只是搶走一根麵包不願意報警，但想到過去針對亞裔的仇恨犯罪猛增於是改變了決定；「我希望讓更多紐約人意識到這座城市現在面臨著的潛在的危險。」

受害者在市警捷運分局報案，警員幫助老婦完成了報案紀錄，還特意前往超市，給她買了兩包相同品牌的麵包；警方的幫助讓老婦十分感動，「我非常感谢他們，他們全力以赴確保我沒事」。

老婦說「我沒有車，所以今後免不了還是會乘坐地鐵，但我會更加小心，不想被嚇到整天只敢待在家裡，那樣我只會更加鬱悶。」

嫌犯被描述為約55歲、5呎5吋高，作案時身穿黑色外套和藍色牛仔褲；現警方發布通緝令，呼籲如有發現任何可疑人物，立即致電止罪熱線(800­)577-8477，或上crimestoppers網站，或傳短訊274637再輸入tip577，所有信息絕對保密。

地鐵站 亞裔 仇恨犯罪

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