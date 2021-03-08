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執法攝像頭留證 長島2警腳踹嫌犯被停職

記者朱蕾／紐約報導
警員隨身錄像機顯示，逮捕嫌犯時警員手推和腳踢嫌犯。(警方提供)
警員隨身錄像機顯示，逮捕嫌犯時警員手推和腳踢嫌犯。(警方提供)

警員隨身執法攝像頭記錄下紐約長島兩名警員日前在逮捕一名嫌犯並讓他戴上手銬過程中，多次以腳猛踢嫌犯；兩名警員已被無薪停職，正在接受刑事調查，還有四名警員已被調職。

警方表示，30歲的嫌犯克魯茲(Christopher Cruz)2月23日晚11時40分左右，在長島蘇福克郡(Suffolk County)傑弗遜港站(Port Jefferson Station)奧克蘭大道上一棟民宅車道，盜竊一輛吉普車，便衣警車內的警員午夜後看到該贓車停進科拉母(Croam)的一個停車場。

多位警員到達現場時，克魯茲開著吉普車撞向其中一輛警車，導致一名警員受傷。隨後，克魯茲駕車失控，撞到西奈山(Mount Sinai)的一個雪堆。

警車緊追過來，克魯茲再次開車衝撞另一輛警車，午夜12時15分左右，他試圖駕車逃逸時又撞到另一個雪堆，終於車停下來。

克魯茲隨後被警員逮捕，過程被警員隨身錄像機記錄下來，視頻顯示，克魯茲戴著手銬站著時，一名警員從背後推他並踢他的腿；當克魯茲倒在地上時，該名警員和另一名警員繼續多次踢他。

蘇福克郡警察局局長哈特(Geraldine Hart)在發布此事件時表示，「這兩名警員的行為令人擔憂，現場多名警員也沒有人上前制止，都違反了我們的規則和章程。」

哈特還說，現場其他三名警員，包括一名主管，已經被調職，在聽證會後也可能會受到紀律處分。

蘇福克郡郡長貝隆(Steve Bellone)表示，「我看過視頻了，這是不能被容忍的」，對於任何去掉警員隨身錄像機的警務改革計畫，他都不會支持。

當地地區檢察官辦公室正在對此案做刑事調查。

警員隨身錄像機顯示，兩名警員多次腳踢在地上的嫌犯。(警方提供)
警員隨身錄像機顯示，兩名警員多次腳踢在地上的嫌犯。(警方提供)

克魯茲 長島 警察

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