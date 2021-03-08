執法攝像頭留證 長島2警腳踹嫌犯被停職

警員隨身錄像機顯示，逮捕嫌犯時警員手推和腳踢嫌犯。(警方提供)

警員隨身執法攝像頭記錄下紐約長島 兩名警員日前在逮捕一名嫌犯並讓他戴上手銬過程中，多次以腳猛踢嫌犯；兩名警員已被無薪停職，正在接受刑事調查，還有四名警員已被調職。

警方表示，30歲的嫌犯克魯茲 (Christopher Cruz)2月23日晚11時40分左右，在長島蘇福克郡(Suffolk County)傑弗遜港站(Port Jefferson Station)奧克蘭大道上一棟民宅車道，盜竊一輛吉普車，便衣警車內的警員午夜後看到該贓車停進科拉母(Croam)的一個停車場。

多位警員到達現場時，克魯茲開著吉普車撞向其中一輛警車，導致一名警員受傷。隨後，克魯茲駕車失控，撞到西奈山(Mount Sinai)的一個雪堆。

警車緊追過來，克魯茲再次開車衝撞另一輛警車，午夜12時15分左右，他試圖駕車逃逸時又撞到另一個雪堆，終於車停下來。

克魯茲隨後被警員逮捕，過程被警員隨身錄像機記錄下來，視頻顯示，克魯茲戴著手銬站著時，一名警員從背後推他並踢他的腿；當克魯茲倒在地上時，該名警員和另一名警員繼續多次踢他。

蘇福克郡警察 局局長哈特(Geraldine Hart)在發布此事件時表示，「這兩名警員的行為令人擔憂，現場多名警員也沒有人上前制止，都違反了我們的規則和章程。」

哈特還說，現場其他三名警員，包括一名主管，已經被調職，在聽證會後也可能會受到紀律處分。

蘇福克郡郡長貝隆(Steve Bellone)表示，「我看過視頻了，這是不能被容忍的」，對於任何去掉警員隨身錄像機的警務改革計畫，他都不會支持。

當地地區檢察官辦公室正在對此案做刑事調查。