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又有遊民地鐵站攻擊 N車持刀刺2人

記者洪群超／紐約報導
紐約市地鐵站內近來頻發攻擊案。（Getty Images）
紐約市地鐵站內近來頻發攻擊案。（Getty Images）

紐約市地鐵系統日前再發生攻擊案，兩名乘客在N車內遭一名22歲的遊民持刀攻擊，被割傷手臂和手掌。

根據警方消息，兩名受害者都是42歲的男性，其中一人為UPS員工；2日清晨4時45分許，兩人當時在開往下城方向的地鐵N車上，與一名22歲的男性遊民發生爭吵，隨後該遊民拔刀刺向兩人。

警方表示，在N車位於曼哈頓萊克星頓大道(Lexington Avenue)交59街的站台內，兩名男子手掌和手臂被刺傷，但二人仍聯手把行凶者按住，另一路人則撥打911報警。

警方指出，當時接到的911報案稱「有遊民持刀刺向民眾」，附近巡邏警員迅速趕到，將行凶者逮捕，兩名傷者則被送到附近的康乃爾醫學中心(Weill Cornell Medical Center)包紮，所幸僅是皮肉傷，傷情並不嚴重。警方表示，衝突起因還在調查中。

紐約市今年以來，地鐵系統內已發生多起攻擊案，市警因此已增派655名警力巡邏地鐵，包括331名捷運分局警員和313名增援的巡邏警員，巡查全市68個地鐵站；但負責地鐵運營的大都會運輸署(MTA)主席費伊(Pat Foye)則表示還遠遠不夠，希望能增加至少1000名警力，讓乘客對乘坐地鐵的安全抱有信心。

上月中旬，紐約市的地鐵系統就發生了21歲、患有精神疾病的遊民羅培茲(Rigoberto Lopez)在14小時內，持刀於A線地鐵車廂和站台連續刺傷四人，造成其中兩人死亡的血案；同為上月3日，61歲的菲律賓籍男子昆塔納(Noel Quintana)也是在駛往曼哈頓的L線地鐵列車上，與一名非洲裔男子起言語衝突，對方突然拿刀片割他的臉，給他臉上留下5吋多長的刀疤，縫了100針。

地鐵站 紐約市 曼哈頓

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