班森賀華社家暴連環爆 拿雨傘教訓不聽話孫 華裔祖父被捕

37--班森賀一名華裔祖父涉嫌用雨傘毆打孫子被捕。(本報檔案照)

布碌崙 (布魯克林)班森賀近期再發生一起家庭暴力案件，一名六旬華裔 祖父涉嫌用雨傘教訓不聽話的九歲孫子，造成其身上多處傷痕，被警方逮捕，目前已被控上法庭，面臨包括非法持有武器、危害兒童福利 、威脅、使用槍械以外武器攻擊等罪名。

市警62分局紀錄顯示，該案發生於上月24日晚上8時左右，在班森賀西8街交15大道一棟住家內；68歲華裔男子任翔貴(XiangGui, Ren，姓名皆音譯)當時因九歲孫子玩水槍，無視他的話而勃然大怒，在房間內抄出一把雨傘，直往男童身上打。

警方表示，男童來不及躲避，身上出現多處傷痕，62分局接獲報警，派警員到現場調查；發現男童右手臂、右腿有明顯紅腫瘀青，還出現紅色血絲，男童向警員表示，傷口十分疼痛。

急救人員立即將男童送往當地醫院接受檢查，由於該案涉及未成年，警方也找來市兒童服務管理局(Administration for Children's Services，簡稱ACS)上門調查，經過審問後，任翔貴被逮捕；他案發隔天已在布碌崙刑事法庭過堂，被控四項危害兒童福利、非法持有武器、威脅、騷擾等，最嚴重為使用槍械以外武器攻擊罪名。

法院也為受害者申請人身保護令，任翔貴不得以任何形式接觸男童。

法庭資料資料也顯示，任姓男子被控罪名，包括一項刑事罪，如果受審定罪可能會坐牢，被控後由法律援助處派出律師代表的他將於在今年4月8日再出庭。

班森賀華社數個月來頻發家庭暴力案件，此前一名華裔父親涉嫌用拖鞋打兒子臉，也被調查；華人經常使用的體罰教育在美國不能被接受，華裔家長再次被勸請，教養孩子必須有耐心，不要濫用暴力，否則除了被捕控罪，孩子也可能被帶走。