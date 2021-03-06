我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美確診逾2889萬 5549萬人打第1劑疫苗

金山市府「強勢復甦」計畫砸千萬 培訓失業民眾

班森賀華社家暴連環爆 拿雨傘教訓不聽話孫 華裔祖父被捕

記者顏潔恩／紐約報導
37--班森賀一名華裔祖父涉嫌用雨傘毆打孫子被捕。(本報檔案照)
37--班森賀一名華裔祖父涉嫌用雨傘毆打孫子被捕。(本報檔案照)

布碌崙(布魯克林)班森賀近期再發生一起家庭暴力案件，一名六旬華裔祖父涉嫌用雨傘教訓不聽話的九歲孫子，造成其身上多處傷痕，被警方逮捕，目前已被控上法庭，面臨包括非法持有武器、危害兒童福利、威脅、使用槍械以外武器攻擊等罪名。

市警62分局紀錄顯示，該案發生於上月24日晚上8時左右，在班森賀西8街交15大道一棟住家內；68歲華裔男子任翔貴(XiangGui, Ren，姓名皆音譯)當時因九歲孫子玩水槍，無視他的話而勃然大怒，在房間內抄出一把雨傘，直往男童身上打。

警方表示，男童來不及躲避，身上出現多處傷痕，62分局接獲報警，派警員到現場調查；發現男童右手臂、右腿有明顯紅腫瘀青，還出現紅色血絲，男童向警員表示，傷口十分疼痛。

急救人員立即將男童送往當地醫院接受檢查，由於該案涉及未成年，警方也找來市兒童服務管理局(Administration for Children's Services，簡稱ACS)上門調查，經過審問後，任翔貴被逮捕；他案發隔天已在布碌崙刑事法庭過堂，被控四項危害兒童福利、非法持有武器、威脅、騷擾等，最嚴重為使用槍械以外武器攻擊罪名。

法院也為受害者申請人身保護令，任翔貴不得以任何形式接觸男童。

法庭資料資料也顯示，任姓男子被控罪名，包括一項刑事罪，如果受審定罪可能會坐牢，被控後由法律援助處派出律師代表的他將於在今年4月8日再出庭。

班森賀華社數個月來頻發家庭暴力案件，此前一名華裔父親涉嫌用拖鞋打兒子臉，也被調查；華人經常使用的體罰教育在美國不能被接受，華裔家長再次被勸請，教養孩子必須有耐心，不要濫用暴力，否則除了被捕控罪，孩子也可能被帶走。

華裔 布碌崙 福利

上一則

州議會解除權力…葛謨若再遭控性騷擾 「須立即下台」

下一則

紐約客談／左派該幹點正事了

延伸閱讀

紐約男子遭布碌崙公寓升降梯夾死

紐約男子遭布碌崙公寓升降梯夾死

洛杉磯柯汶納市綁架槍擊案 一嫌被捕兩嫌在逃

洛杉磯柯汶納市綁架槍擊案 一嫌被捕兩嫌在逃
加州公路巡警局跨縣追嫌犯 嫌犯最終棄車逃跑仍被捕

加州公路巡警局跨縣追嫌犯 嫌犯最終棄車逃跑仍被捕
下東城19歲少年重拳毆60歲翁致死 被控攻擊罪

下東城19歲少年重拳毆60歲翁致死 被控攻擊罪
2女搭機飆種族辱罵、吐口水 美航迫降後被捕

2女搭機飆種族辱罵、吐口水 美航迫降後被捕
刺死鄭勇嫌犯被捕 25年前曾因殺人入獄10年

刺死鄭勇嫌犯被捕 25年前曾因殺人入獄10年

熱門新聞

刺死鄭勇嫌犯史密斯被捕。（本報檔案照）

刺死鄭勇嫌犯被捕 犯案累累 25年前曾涉命案

2021-03-01 12:40
嫌犯用槍指著受害人頭部。(警方提供)

兩亞裔男入室搶劫紐約法拉盛民宅 槍指受害女頭部

2021-02-28 15:27
鄭勇出手相救，不幸被刺死。(親友提供)

8大道賭檔劫案 華男要救人反遭捅死

2021-02-28 02:30
古家靈(左)因染疫流產並不幸離世，她的友人為其丈夫與五個孩子募款。(取自籌款網頁)

紐約長島華裔孕婦染疫去世 留丈夫獨自扶養五未成年子女

2021-03-05 11:10
原本想成為一名星級米其林廚師的黃艾瑞，因疫情返回自家的傳統中餐廳工作，他改賣炸雞，五個月內創造奇蹟。(黃艾瑞提供╱Daniel Brennan攝影)

改賣炸雞創奇蹟 米其林餐廳華裔「翻紅」傳統中餐館

2021-02-27 14:34
布碌崙(布魯克林)8大道26日晚9時左右發生一起賭檔劫案。（記者顏潔恩／攝影）

紐約布魯克林8大道劫案 3華男受傷 1人生命危殆

2021-02-26 22:56

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
曾領600元 98%都能領1400元…近1.6億家庭將獲發紓困金

曾領600元 98%都能領1400元…近1.6億家庭將獲發紓困金
紐約長島華裔孕婦染疫去世 留丈夫獨自扶養五未成年子女

紐約長島華裔孕婦染疫去世 留丈夫獨自扶養五未成年子女
西雅圖中國城傳亞裔遇襲 日本女教師臉部多處骨折

西雅圖中國城傳亞裔遇襲 日本女教師臉部多處骨折
參院民主黨達協議 失業津貼發至9．6 每周400元降至300

參院民主黨達協議 失業津貼發至9．6 每周400元降至300
我打了高效能疫苗 為何仍要戴口罩？佛奇這麼說

我打了高效能疫苗 為何仍要戴口罩？佛奇這麼說