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鄭勇遺孀遭指控「想獨吞善款」 親友闢謠「會如實公布款項」

記者顏潔恩／紐約報導
鄭勇的摯友林秀瑜譴責針對趙津散布的不實謠言。(記者顏潔恩╱攝影)
鄭勇的摯友林秀瑜譴責針對趙津散布的不實謠言。(記者顏潔恩╱攝影)

布碌崙(布魯克林)華男鄭勇日前捨命救人，遺孀趙津在傷心之餘，還要為鄭母和另兩名親屬辦理來美簽證，見他最後一面；在美國亞裔社團聯合總會爭取下，鄭母等人將在下周五到中國領事館面談，鄭勇的摯友林秀瑜5日也譴責針對趙津散布的不實謠言，強調她還在悲痛中，不應再承受流言蜚語的攻擊。

8大道2月26日晚發生一起賭檔劫案，歹徒與多名華裔男子在街頭搏鬥時，包括鄭勇、劉用發等路人出手相助；鄭勇不幸被當場捅死，劉用發等三人受傷，紐約華社連日來積極為兩人募款，希望鄭勇家人早日走出悲痛，以慰他在天之靈。

亞總會主席陳善莊5日向趙津、林秀瑜等人了解最新情況，趙津目前最大心願是讓鄭勇近30年未見的70歲母親、80多歲外婆和妹妹盡快來美，送他最後一程；在亞總會積極協調下，多個當地民選官員已致信中領館，望能通融，盡早批准鄭母等人的申請，亞總會也一手承擔所有費用，當務之急是讓親人來美處理後事。

因擔心鄭母承受不了惡耗，親友至今絲毫不敢透露鄭勇已去世；然而鄭母將在中國時間12日(周五)進行簽證面談，相信遲早會知道真相。

另一方面，近日微信上有自媒體「美國華訊」對趙津提出多項惡意指控，指出鄭勇還有一名前妻，兩人育有21歲女兒、20歲兒子，但趙津故意隱瞞，想獨吞百萬元善款。

對此林秀瑜為趙津伸張正義，指鄭勇和前妻早已失聯多年，考慮到兩個孩子的親生父親畢竟是鄭勇，這些日子以來尋求前妻的消息，希望他們來見鄭勇最後一面；另外趙津傷心過度，還沒心力去點算社區捐款，但絕對沒有誇大其詞的「百萬元金額」，她也說之後一定會登報感謝社區，如實公布款項。

林秀瑜憤怒譴責這些不實謠言，強調前妻根本沒有主動聯繫他們，「全是美國華訊在嚼舌根」，社區難得團結起來，不良分子卻唯恐天下不亂，盡說分裂社區的話；她還說鄭勇是見義勇為而死的，趙津還沒走出傷痛，就被潑一身髒水，「若再進行人格污衊，絕不會放過這個人渣，我們一定會告！」

陳善莊鼓勵趙津勇敢振作，走出陰影，亞總會未來也會盡可能提供協助；他也說華人漂流海外不易，一定要團結一致，緊靠彼此讓社區強大起來。

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