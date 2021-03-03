警員隨身錄像機錄下長島兩警員多次腳踢嫌犯 已被停職

警員隨身錄像機顯示，逮捕嫌犯時警員手推和腳踢嫌犯。(警方提供)

警員的隨身攝像機顯示，紐約長島 兩名警員日前在逮捕過程中多次踢嫌犯，該嫌犯當時已被逮捕並被戴上手銬；這兩名警員已被無薪停職，正在接受刑事調查，還有四名警員已被調職。

警方表示，30歲的嫌犯克魯茲 (Christopher Cruz)2月23日晚11時40分左右，在長島蘇福克郡(Suffolk County)傑弗遜港站(Port Jefferson Station)奧克蘭大道上一棟民宅車道，盜竊一輛吉普車，便衣警車內的警員午夜後看到這輛被偷汽車 停進科拉母(Croam)的一個停車場。

接到此案的警員稍後到達現場時，克魯茲開著吉普車撞向其中一輛警車，並在逃離現場前導致一名警員受傷。隨後，克魯茲駕車失控，撞到西奈山(Mount Sinai)的一個雪堆。

警車緊追過來，克魯茲再次開車衝撞另一輛警車，並在試圖駕車逃逸時撞到另一個雪堆，夜裡12時15分左右他的汽車停下來。

克魯茲隨後被警員逮捕，之後的過程被警員隨身錄像機記錄下來，視頻顯示，克魯茲戴著手銬站著時，一名警員從其身後推他並踢他的腿；當克魯茲在地上時，該警員和另一名警員多次踢他。

蘇福克郡警察局局長哈特(Geraldine Hart)在針對此事件的發布會上表示，「這兩名警員的行為令人擔憂，同樣無法接受的是現場多名警員沒有人上前制止，直接違反了我們的規則和章程。」

哈特還說，現場的其他三名警員，包括一名主管，已經被調職，也可能在聽證會後受到紀律處分。

蘇福克郡郡長貝隆(Steve Bellone)表示，「我看過視頻了，這是不能被容忍的」，對於任何去掉警員隨身錄像機的警務改革計畫，他都不會支持。

當地地區檢察官辦公室正在對此案做刑事調查，