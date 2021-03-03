我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州「100%防疫解禁」是超前布署？前功盡棄？

金山進入紅色層 餐館堂食「有條件」重開

布朗士華人洗衣店 光天化日遭入室盜竊

記者張晨／紐約報導
入室盜竊嫌犯作案時的體貌特徵。(市警提供)
入室盜竊嫌犯作案時的體貌特徵。(市警提供)

布朗士華人經營的洗衣店，日前遭歹徒在光天化日下入室盜竊，當時店內仍有幾名顧客，該男子逕自進入設有塑料隔板的收銀櫃台內，盜取現金數百元，轄區市警41分局號對嫌犯發出通緝令。

影音來源：市警提供

警方表示，這是一起預謀犯罪案件，在2月21日下午1時40分左右，一名深色皮膚的男子走進了位於因特韋勒大道(Intervale Avenue)859號的一家華人經營洗衣店內。

入內後，他先放慢腳步觀察周圍情況，根據案發現場監控錄像顯示，當時店內仍有幾名顧客在洗衣，但嫌犯仍逕自繞到用塑料板隔開的收銀櫃台內。

警方稱，嫌犯先在門外打量了屋內情況，試圖找到收銀機的位置，隨後他快步進入，拉開多個抽屜尋找值錢物品，並一邊尋找一邊觀察外面情況，最後在一個抽屜內找到一疊現金，約400元左右。

記者試圖聯繫業者詢問案發時情況，但該洗衣店的兩個電話號碼均未接通，網路搜索則顯示該店已經永久關閉。

警方表示，嫌犯年約25至35歲之間，作案時身穿迷彩帽衫、駝色外衣，頭戴黑色毛線帽，穿深色牛仔褲與登山靴。

警方呼籲民眾若看到和圖與視頻中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

入室盜竊嫌犯作案時的體貌特徵。(市警提供)
入室盜竊嫌犯作案時的體貌特徵。(市警提供)

手機 華人 布朗士

上一則

1張圖／紐約州確診新增5800例 增82人病亡

下一則

班森賀建遊民所 民代揚言興訟

延伸閱讀

2女搭機飆種族辱罵、吐口水 美航迫降後被捕

2女搭機飆種族辱罵、吐口水 美航迫降後被捕
民主黨極左派得勢 基層黨部一團亂

民主黨極左派得勢 基層黨部一團亂
房客違規 差點壞了過戶

房客違規 差點壞了過戶
紐約教育總監卡蘭扎閃辭 首位非裔接任

紐約教育總監卡蘭扎閃辭 首位非裔接任
紐約市教育總監 學期中突然離職 接任者為首位非裔

紐約市教育總監 學期中突然離職 接任者為首位非裔
紐約市首度出現住宅樓改造製毒工廠 查獲22磅安毒

紐約市首度出現住宅樓改造製毒工廠 查獲22磅安毒

熱門新聞

哥大教育學院華裔教授王燁離世，生前致力於聾啞及特殊教育。(取自GoFundMe)

哥大華裔女教授王燁罹癌離世 年僅43歲

2021-02-23 23:19
刺死鄭勇嫌犯史密斯被捕。（本報檔案照）

刺死鄭勇嫌犯被捕 犯案累累 25年前曾涉命案

2021-03-01 12:40
受害人被嫌犯拖倒在地。(讀者提供)

拖倒在地拳打腳踢…法拉盛華女家前遭搶 過程不到15秒

2021-02-25 02:30
嫌犯用槍指著受害人頭部。(警方提供)

兩亞裔男入室搶劫紐約法拉盛民宅 槍指受害女頭部

2021-02-28 15:27
鄭勇出手相救，不幸被刺死。(親友提供)

8大道賭檔劫案 華男要救人反遭捅死

2021-02-28 02:30
圖為紐約時報廣場一名男子戴兩層口罩。(Getty Images)

紐約市現新冠新變種病毒 疫苗效力變弱 傳染率更高

2021-02-24 22:36

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
加州帝王郡發生重大車禍 至少15死

加州帝王郡發生重大車禍 至少15死
白宮打退堂鼓？1.9兆紓困案刪除「調高時薪」

白宮打退堂鼓？1.9兆紓困案刪除「調高時薪」
德州解除口罩令 州長：是時候全面開放 專家：不能鬆懈

德州解除口罩令 州長：是時候全面開放 專家：不能鬆懈
Novavax疫苗保護力達96% 最快5月獲准在美國使用

Novavax疫苗保護力達96% 最快5月獲准在美國使用
韓國瑜、韓冰近照曝光 網驚：他現在變這樣？

韓國瑜、韓冰近照曝光 網驚：他現在變這樣？