布朗士華人洗衣店 光天化日遭入室盜竊

入室盜竊嫌犯作案時的體貌特徵。(市警提供)

布朗士 間華人 經營的洗衣店，日前遭歹徒在光天化日下入室盜竊，當時店內仍有幾名顧客，該男子逕自進入設有塑料隔板的收銀櫃台內，盜取現金數百元，轄區市警41分局號對嫌犯發出通緝令。

影音來源：市警提供

警方表示，這是一起預謀犯罪案件，在2月21日下午1時40分左右，一名深色皮膚的男子走進了位於因特韋勒大道(Intervale Avenue)859號的一家華人經營洗衣店內。

入內後，他先放慢腳步觀察周圍情況，根據案發現場監控錄像顯示，當時店內仍有幾名顧客在洗衣，但嫌犯仍逕自繞到用塑料板隔開的收銀櫃台內。

警方稱，嫌犯先在門外打量了屋內情況，試圖找到收銀機的位置，隨後他快步進入，拉開多個抽屜尋找值錢物品，並一邊尋找一邊觀察外面情況，最後在一個抽屜內找到一疊現金，約400元左右。

記者試圖聯繫業者詢問案發時情況，但該洗衣店的兩個電話號碼均未接通，網路搜索則顯示該店已經永久關閉。

警方表示，嫌犯年約25至35歲之間，作案時身穿迷彩帽衫、駝色外衣，頭戴黑色毛線帽，穿深色牛仔褲與登山靴。

警方呼籲民眾若看到和圖與視頻中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。