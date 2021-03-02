我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾2866萬 紐約州破165萬

加州撥66億 促早日重啟校園、面對面教學

紐約地鐵「殺死中國佬」塗鴉 市警：已通知MTA清理

記者張晨／紐約報導
華裔乘客在R車座位發現「殺死中國佬」字眼。(讀者提供)
華裔乘客在R車座位發現「殺死中國佬」字眼。(讀者提供)

紐約市近期頻繁發生針對亞裔的攻擊案，日前有一位華人乘客在一輛R線列車上，看到一個座位被塗上「殺死中國佬」(Kill Chinks)字樣，隨後立即上報了大都會運輸署(MTA)；經過一周等待，市警捷運分局以及MTA與該乘客聯繫表示，車廂內的該塗鴉將會被清理，且告知其「事無大小，只要上報必會處理」。

該華裔乘客表示，當天她和家人一起從華埠堅尼路(Canal St.)乘坐R車返回布碌崙(布魯克林)日落公園的家，上車後她赫然發現自動門旁邊的座位上有人用黑色馬克筆寫著「殺死中國佬」。

她隨後在53街交四大道站下車，前往站內的治安崗亭報告此事；崗亭內的工作人員詢問她是否需要報警；該乘客説，自己第一個念頭就是想要MTA能盡快將其清理，地鐵R線貫穿布碌崙、曼哈頓以及皇后區的多個華人聚集區，恐該仇恨塗鴉會造成更壞的影響；她也把現場照片發到了社交媒體上，希望引起MTA的注意。

市警捷運34分局回覆該華裔乘客已經對塗鴉進行了處理。(讀者提供)
市警捷運34分局回覆該華裔乘客已經對塗鴉進行了處理。(讀者提供)

一周過去，該乘客1日表示，自己接到了市警捷運34分局社區協調警員帕瑞斯(Frank Parisi)的郵件，在詢問了包括列車號碼等更多細節後表示，表示將相關信息遞交給R線的負責主管，將確保MTA會立刻清理該仇恨字眼塗鴉。

帕瑞斯在郵件中表示，任何撥打911求助的案件，警方都會立即出現在現場協調，事無大小，只要上報就會處理，況且此案中的塗鴉是「絕對不能接受的」。

MTA 布碌崙 中國

上一則

華埠又一大酒樓 麒麟金閣暫停營業

下一則

刺死鄭勇嫌犯被捕 25年前曾因殺人入獄10年

延伸閱讀

紐約消費者投訴清單 疫情相關網路詐欺近萬例居首

紐約消費者投訴清單 疫情相關網路詐欺近萬例居首
紐約人壽張毓笙線上解析理財新策略

紐約人壽張毓笙線上解析理財新策略
捷運局乘客銳減 抱怨過度渲染疫情 鼓勵民眾搭地鐵

捷運局乘客銳減 抱怨過度渲染疫情 鼓勵民眾搭地鐵
紐約地鐵公車票價不變 橋樑、隧道收費漲

紐約地鐵公車票價不變 橋樑、隧道收費漲
地鐵傷人案頻傳 MTA員工怕上班

地鐵傷人案頻傳 MTA員工怕上班
下周起 地鐵夜間分階段恢復運行

下周起 地鐵夜間分階段恢復運行

熱門新聞

哥大教育學院華裔教授王燁離世，生前致力於聾啞及特殊教育。(取自GoFundMe)

哥大華裔女教授王燁罹癌離世 年僅43歲

2021-02-23 23:19
受害人被嫌犯拖倒在地。(讀者提供)

拖倒在地拳打腳踢…法拉盛華女家前遭搶 過程不到15秒

2021-02-25 02:30
刺死鄭勇嫌犯史密斯被捕。（本報檔案照）

刺死鄭勇嫌犯被捕 犯案累累 25年前曾涉命案

2021-03-01 12:40
嫌犯用槍指著受害人頭部。(警方提供)

兩亞裔男入室搶劫紐約法拉盛民宅 槍指受害女頭部

2021-02-28 15:27
鄭勇出手相救，不幸被刺死。(親友提供)

8大道賭檔劫案 華男要救人反遭捅死

2021-02-28 02:30
圖為紐約時報廣場一名男子戴兩層口罩。(Getty Images)

紐約市現新冠新變種病毒 疫苗效力變弱 傳染率更高

2021-02-24 22:36

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
刺死鄭勇嫌犯被捕 犯案累累 25年前曾涉命案

刺死鄭勇嫌犯被捕 犯案累累 25年前曾涉命案
新「華人之光」金球獎最佳導演趙婷 澄清非億萬千金

新「華人之光」金球獎最佳導演趙婷 澄清非億萬千金
帳單、支票5天才送到 郵局大崩壞 民怨大爆發

帳單、支票5天才送到 郵局大崩壞 民怨大爆發
感染增5倍！CDC：變種病毒恐將大爆發 籲持續避疫

感染增5倍！CDC：變種病毒恐將大爆發 籲持續避疫
紐約市華埠 「麒麟金閣」1日起暫停營業

紐約市華埠 「麒麟金閣」1日起暫停營業