紐約地鐵「殺死中國佬」塗鴉 市警：已通知MTA清理

華裔乘客在R車座位發現「殺死中國佬」字眼。(讀者提供)

紐約市近期頻繁發生針對亞裔的攻擊案，日前有一位華人乘客在一輛R線列車上，看到一個座位被塗上「殺死中國 佬」(Kill Chinks)字樣，隨後立即上報了大都會運輸署(MTA )；經過一周等待，市警捷運分局以及MTA與該乘客聯繫表示，車廂內的該塗鴉將會被清理，且告知其「事無大小，只要上報必會處理」。

該華裔乘客表示，當天她和家人一起從華埠堅尼路(Canal St.)乘坐R車返回布碌崙 (布魯克林)日落公園的家，上車後她赫然發現自動門旁邊的座位上有人用黑色馬克筆寫著「殺死中國佬」。

她隨後在53街交四大道站下車，前往站內的治安崗亭報告此事；崗亭內的工作人員詢問她是否需要報警；該乘客説，自己第一個念頭就是想要MTA能盡快將其清理，地鐵R線貫穿布碌崙、曼哈頓以及皇后區的多個華人聚集區，恐該仇恨塗鴉會造成更壞的影響；她也把現場照片發到了社交媒體上，希望引起MTA的注意。

市警捷運34分局回覆該華裔乘客已經對塗鴉進行了處理。(讀者提供)

一周過去，該乘客1日表示，自己接到了市警捷運34分局社區協調警員帕瑞斯(Frank Parisi)的郵件，在詢問了包括列車號碼等更多細節後表示，表示將相關信息遞交給R線的負責主管，將確保MTA會立刻清理該仇恨字眼塗鴉。

帕瑞斯在郵件中表示，任何撥打911求助的案件，警方都會立即出現在現場協調，事無大小，只要上報就會處理，況且此案中的塗鴉是「絕對不能接受的」。