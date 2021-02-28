男子深夜連竊3商店 皇后區市警通緝

該男子涉嫌三起皇后區竊案，被紐約市警通緝。(市警提供)

一名男子涉嫌三起皇后區竊案，近期以相同手法在法拉盛 和白石鎮連續盜竊三家商店，他於深夜從店家前門侵入，破壞收銀箱，盜走現金與財物後逃離，其中一家冰淇淋店損失850元的財物；紐約市 警27日公布嫌犯的照片與作案視頻，呼籲知情者提供線索，最高可得2500元懸賞獎勵。

影音來源：紐約市警提供

根據警方消息，市警109分局於1月17日接到報案，位於Clintonvill街12-48號的Ralph's義大利 冰淇淋店在當晚10時38分遭竊；嫌犯打破前門後，進店偷走收銀箱的現金與一部蘋果智能平板電腦，共丟失了850元的財物。

警方表示，1月18日凌晨2時27分，位於14大道145-12號的Gel Town美甲店，遭到同一男子以相同手法盜竊，嫌犯偷走200元現金；這名嫌犯於2月13日，前往14大道150-47號的Solena美黑(Tanning)中心，以相同手法再次犯案，偷走100元現金。

根據警方提供的照片，嫌犯是一名體型中等的中年男子，皮膚較白，在一起盜竊案件中戴淺色毛線帽，穿深藍外套、牛仔褲與球鞋。

警方呼籲，民眾若看到與影片中特徵類似的人，應立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。