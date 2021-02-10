無故攻擊 亞裔男搭地鐵遭非裔男刀片割臉

昆塔納在地鐵上慘遭割臉，留下至少五吋長的傷口。(取自ABS-CBN)

紐約市 一名亞裔男子日前在布碌崙(布魯克林)搭乘地鐵時，遭一名非洲裔男子無故持刀攻擊，在受害者臉上留下至少五吋長的刀痕，縫了100針；受害者9日接受採訪表示，這並非他首次在紐約市遭遇路人攻擊，兩年前也曾在街上被人無辜打傷，督促市府採取更多行動，維護民眾出行安全。

該案件發生於3日早上8時27分許，在一輛駛往曼哈頓 的L線列車上，61歲的菲律賓籍男子昆塔納(Noel Quintana)在車上發現一名非洲裔男子一直踢自己的手提袋；昆塔納於是回應一句「你這人怎麼回事」，隨即走開，但可能因此引起對方不滿，造成對方攻擊。

昆塔納稱，他不覺得手提袋先前有碰到對方，或是自己做了什麼事引發對方不滿，而是對方毫無理由挑釁；遭對方攻擊時，昆塔納未察覺到遭刀片割臉，以為只是被打了一拳，直到看見周圍乘客大驚失色，自己摸臉後發現手上滿是鮮血。

昆塔納自行下車後走向站內工作人員求助，報警後被送往附近醫院接受治療，傷口縫了至少100針；因平時有服用血液稀釋劑(blood thinner)，受傷時會增加出血的風險，昆塔納說，當時唯一的想法是不能失血過多，否則很有可能會死。

市長白思豪(Bill de Blasio)也對該案件回應，表示紐約市警在近些年做了很大努力保衛社區，將繼續增派警員在地鐵站 內執勤。

但昆塔納說，這已經是自己第二次在紐約市被無故攻擊；兩年前他在曼哈頓哈林區(Harlem)上班途中，也曾被人狠狠揍打；他要求市府做得更多，維護社區的治安，民眾的安全

警方日前已發布通緝，形容嫌犯為20至30歲非洲裔男子，犯案時身穿黑色外套、紅色連帽衫、牛仔褲和戴著紅色頭巾；民眾若看到與照片中體貌特徵相似者，立即撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。