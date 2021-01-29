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不給彩票兌現金 華男攻擊菸店員工後開寶馬逃逸

記者張晨／紐約報導
不給彩票兌現金，華男攻擊下東城煙店員工，開寶馬逃逸。(市警提供)
不給彩票兌現金，華男攻擊下東城煙店員工，開寶馬逃逸。(市警提供)

曼哈頓華埠包厘街(Bowery)以東的堅尼路(Canal St.)日前發生一起故意傷人案，菸店店員因拒絕將一40歲華裔男子的彩票兌換為現金而遭到毆打；轄區市警七分局表示，該男子為菸店熟客，已經鎖定其身分，不久就會實施逮捕。

影音來源：市警提供

警方表示，案件發生在24日凌晨2時15分左右，在位於堅尼路交果園街(Orchard St.)24小時經營的「E Smoke & Convenience」菸店中，一華裔男子使用店內「小心地滑」的黃色塑料告示牌對店員進行了毆打，原因是員工告知其樂透機已於當晚關閉，不能將彩票兌換為現金。

根據警方公布的現場視頻顯示，該華男向門口走去，但隨後又折回，面露怒色，拿起豎立在一旁的黃色標牌，猛擊這名員工的頭部；攻擊導致受害者頭部和手部疼痛腫脹。

警方稱，嫌犯隨後開著一輛黑色寶馬離開，雖目前仍未落網，但經調查已經鎖定了該人的身分，知曉其經常光顧菸店，是這裡的熟客，不久便會予以逮捕。

警方也呼籲知曉下圖及視頻中嫌犯者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

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