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布碌崙劫匪專盜電召車司機 兩個多月內作案8次

記者顏潔恩／紐約報導
涉嫌專對電召車司機搶劫的非洲裔劫匪。(市警提供)
涉嫌專對電召車司機搶劫的非洲裔劫匪。(市警提供)

布碌崙(布魯克林)市警27日發布消息，一名非洲裔男子涉嫌在去年11月月至今年1月份內，在東紐約(East New York)多個社區犯案；嫌犯搭上電召車，中途向司機亮出武器搶劫成為其一貫的犯案手法，市警目前已發布通緝令，呼籲知情民眾立即提供線索。

消息指出，在去年11月5日傍晚5時30分至今年本月12日期間，該名嫌犯先後搭乘過八輛電召車，案發地點包括67分局東弗來布士(East Flatbush)、75分局Cypress Hills轄區內；每次犯案時，嫌犯都會在中途亮出一把刀子，威脅司機交出錢財，在其中兩起案件中，他直接出示一把手槍。

根據警方提供的監控錄像，顯示在本月8日，嫌犯身穿一身粉色運動連帽衫、長褲，戴著淺藍色醫用口罩；趁時機成熟時，他從口袋裡拿出一把刀子，另一隻手拽著受害者，對方只好就範交出手機、錢包和現金。

警方呼籲民眾若看到形跡可疑者或與照片中體貌特徵相似者，立即撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

手機 電召車 紐約

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