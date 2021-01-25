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仇家報復！12人圍毆1男 先扒褲再捅刀 受害人是通緝犯

記者張晨╱紐約報導
華埠華人長巴站12人圍毆1人，並當街扒光衣褲，連捅數刀。(市警提供)
華埠華人長巴站12人圍毆1人，並當街扒光衣褲，連捅數刀。(市警提供)

華埠市警五分局轄區日前發生一起光天化日下鬥毆搶劫案，十多人在一華人長巴站前，圍毆一男子並將其當街扒光褲子，並以銳器連捅數刀；警方表示，這夥人本就相識，因他案結仇，當日專門埋伏在長巴站等受害者下車後進行伏擊；受害男子被送醫搶救後無大礙，但出院後在布碌崙(布魯克林)遭逮捕，因其身負涉槍擊案及重竊案的通緝令。

警方表示，案發22日中午11時30分左右，在位於華埠堅尼路(Canal St.)交亞倫街(Allen St.)附近的一個華人長巴站前，一名26歲的非洲裔男子正準備下車時，突然從路邊已等待多時的數輛車中下來了12名深膚色男女，開始圍毆、追打該男子。

根據警方23日公布的案發地監控錄像顯示，該男子被這群人當街圍毆，手機被搶走，被打過程中褲子、鞋子乃至內褲都被扒光； 隨後打人者中的一男子用利器將捅傷；該男子持刀行凶後，迅速呼喚同夥開車逃離現場。

轄管該區的市警五分局趕到現場後，將受害男子送至表維醫院搶救，所幸並無大礙。

但警方在調查中發現，受害男子前不久就涉及一起宗槍擊案及一宗重竊案，正被警方通緝中，在他出院後即被布碌崙的警方逮捕。

據辦案警方透露，這夥人先前就已經結下仇怨，22日行凶是為了復仇而蓄謀已久的報復行為，尚不確定是否與幫派有關，警方仍在進一步調查。

警方呼籲民眾看到與照片中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，輸入TIP577，或上推特帳號@NYPDTips，也可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

嫌犯作案時的體貌特徵。(市警提供)
嫌犯作案時的體貌特徵。(市警提供)
嫌犯作案時的體貌特徵。(市警提供)
嫌犯作案時的體貌特徵。(市警提供)
嫌犯作案時的體貌特徵。(市警提供)
嫌犯作案時的體貌特徵。(市警提供)
嫌犯作案時的體貌特徵。(市警提供)
嫌犯作案時的體貌特徵。(市警提供)
嫌犯作案時的體貌特徵。(市警提供)
嫌犯作案時的體貌特徵。(市警提供)

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