我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫苗怎麼打？有效多久？金山加大傳染病學教授解惑

想以軍禮風光離任？川普遭五角大廈拒絕

社區再抗議 反對法拉盛緬街公車專用道計畫

記者朱蕾／紐約報導
法拉盛公車專用道計畫19日起實施。(記者朱蕾/攝影)
法拉盛公車專用道計畫19日起實施。(記者朱蕾/攝影)

法拉盛市中心公車專用道計畫雖然飽受爭議，但市府已決定於19日(周二)早6時起實施；法拉盛社區、商家和組織代表17日再次集會，抗議市府強推該計畫，呼籲市府傾聽民意，暫停執行這一計畫。

法拉盛市中心公車專用道計畫是市府「重啟更好公車」(Better Buses Restart)項目的一部分，規定除一個街區內接送或進出車庫外，北方大道與三福大道間的緬街與凱辛納大道(Kissena Blvd.)，禁止私家車通行；該計畫19日先試行一年，一周七天、每天24小時不間斷執行；前60天為寬限期，違規車主只會收到警告信，之後會開出罰單。

亞裔維權大聯盟、紐約市居民聯盟、皇后區居民與選民聯盟、上海同鄉會等組織的代表，17日再聚集法拉盛抗議公車專用道計畫。

亞裔維權大聯盟代表趙靖桉表示，「自我們得知法拉盛市中心公車專用道計畫以來，一直強烈反對，並通過公聽會、抗議、請願書等方式表達我們的意見和立場，但市長和市交通局拒絕傾聽我們的聲音；目前新冠疫情仍在繼續，我們應該想一切辦法幫助小商業復興，方便和吸引民眾來法拉盛消費，現在不是執行法拉盛公車道計畫的時候，我們呼籲市府停止此計畫。」

宣布參選法拉盛市議員的尹導則表示，這已經不是市府第一次不顧社區意見強推政策，幾年前，禁止北方大道上的私家車左轉進入緬街，之後又禁止私家車在37大道和40路之間的南向緬街通行，「我們絕不反對改善交通，但不應只考慮公車，而不顧私家車，特別是像法拉盛這樣有很多人駕車來消費的地區。」

參選皇后區森林小丘(Forest Hills)第29選區市議員的臧東慧則表示，法拉盛不僅是紐約市的華人中心，也有很多美東其他地區的民眾到此購物，市長和市交通局不顧民意，忽視社區的反對和抗議，執意要在19日推行法拉盛公車專用道，不僅會影響民眾來法拉盛的熱情，也會導致周邊街區更擁堵，「此外，我們對市府給出的只有不到25%的人開車來法拉盛的數據表示懷疑。」

法拉盛社區、商家和組織代表再次集會，抗議市府強推法拉盛公車專用道計畫。(記者朱蕾...
法拉盛社區、商家和組織代表再次集會，抗議市府強推法拉盛公車專用道計畫。(記者朱蕾/攝影)

法拉盛 紐約市 亞裔

上一則

MTA員工屢遭襲 工會要求增加公交系統內警力

下一則

疫苗用完 紐約多個疫苗接種站關閉

延伸閱讀

78歲華翁打疫苗：很幸運沒不適 籲積極接種

78歲華翁打疫苗：很幸運沒不適 籲積極接種
市議員選戰…競選財務申報 黃敏儀居皇后區第二

市議員選戰…競選財務申報 黃敏儀居皇后區第二
市議員競選財務申報結果公布 黃敏儀居皇后區第二

市議員競選財務申報結果公布 黃敏儀居皇后區第二
宣布參選後 楊安澤首站到法拉盛中餐廳用餐

宣布參選後 楊安澤首站到法拉盛中餐廳用餐
緬街禁私家車官宣 違規將遭警告 60天後開罰

緬街禁私家車官宣 違規將遭警告 60天後開罰
打人臉搶10元 法拉盛警公布2惡男照片

打人臉搶10元 法拉盛警公布2惡男照片

熱門新聞

1張圖／紐約州確診123萬 新增死亡272人

2021-01-17 21:16
紐約市長白思豪13日宣布紐約市正在終止與川普集團的商業合同，包括中央公園兩個溜冰場。(美聯社)

秋後算帳 川普多個紐約市開發合同被叫停

2021-01-13 11:41
曼哈頓Vessel新年再曝自殺案，輕生男子情況危及。(記者張晨/攝影)

紐約曼哈頓Vessel新年再爆自殺案 21歲男子搶救無效死亡

2021-01-11 16:35
華人集中的布魯克林日落公園感染率居高。(記者顏潔恩/攝影)

紐約客談／華人非法聚會 病毒傳播溫床

2021-01-13 02:26
蔣宇光(後排左一)與妻子楊燕(前)和一雙兒女。(楊燕提供)

疫情延誤病情 45歲中醫師驟逝

2021-01-15 02:27
年僅26歲的王承意外死亡，家屬盼尋目擊者。（家人提供）

26歲外賣郎離奇亡 家屬苦尋目擊者

2021-01-11 02:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
挪威接種輝瑞疫苗造成23死 中國新冠疫苗變搶手

挪威接種輝瑞疫苗造成23死 中國新冠疫苗變搶手
「荊軻刺秦」案發地！陝西挖出秦始皇政務大殿遺址

「荊軻刺秦」案發地！陝西挖出秦始皇政務大殿遺址
華人一家三口感染 兒好轉 母進ICU 父愈來愈差

華人一家三口感染 兒好轉 母進ICU 父愈來愈差
辦公室最厭惡的4大行為！「這一點」她大呼：百思不解

辦公室最厭惡的4大行為！「這一點」她大呼：百思不解
想以軍禮風光離任？川普遭五角大廈拒絕

想以軍禮風光離任？川普遭五角大廈拒絕