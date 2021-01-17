運輸芬太尼藥物 中國男子被判28個月監禁

中國男子運輸芬太尼藥物，被判入獄28個月。(Getty Images)

於2019年因涉嫌進口500千克芬太尼(Fentanyl)類似物毒品 在洛杉磯機場被捕、隨後被控以串謀進口管制藥物罪和串謀國際洗錢罪的中國 男子，去年8月認罪，新州 聯邦地區法院日前宣布其被判28個月監禁和三年獄外監管。

根據法庭文件，34歲的中國上海男子秦浩(Hao Qin，音譯，別名John Chin)，在中國多家醫藥公司和化工公司任高層職位；2012年3月至2019年5月，秦浩和多名同夥從中國進口超過500千克的用於製造合成大麻素的芬太尼類似物至美國境內，然後進行分銷，毒品包括呋喃基芬太尼(furanyl fentanyl)和名為4-FIBF的芬太尼類似物。

除了進口毒品，秦浩還參與國際毒品生意洗錢活動，包括接收網路支付來償還一筆此前他在美國客戶購買毒品欠下的50多萬元貸款；另外在2019年1月至4月，秦浩多次通過位於新州的銀行帳戶轉帳，每次轉帳金額在5000元左右。

秦浩於2019年5月洛杉磯國際機場被捕，被控串謀進口管制藥物罪和串謀國際洗錢罪，去年8月他承認罪行，本周新州聯邦地區法院法官判其28個月監禁和三年獄外監管。