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華裔房東報警 華女被送精神病院

記者朱蕾／紐約報導
丁女士(左一)投訴房東，馬來西亞聯誼會表示會幫助丁女士維權，右一為邦君雄。(記者朱蕾/攝影)
丁女士(左一)投訴房東，馬來西亞聯誼會表示會幫助丁女士維權，右一為邦君雄。(記者朱蕾/攝影)

居住在皇后區的馬來西亞華人丁女士12日投訴，她的華人房東想趕她走，還報警稱她有精神問題，讓她被警察送進精神病房；房東則表示，從未想趕走丁女士，丁女士多次與室友發生衝突，且有警方介入。

丁女士來美30餘年，從事家政服務工作，租住在艾姆赫斯特(Elmhuest)一棟獨立屋中的一間屋，她表示，3日凌晨4時左右，四輛警車、11名警察來到她的住處抓她，「因為房東報警，說我有精神問題，警察什麼都沒問，就把我雙手銬在背後，我當時穿著拖鞋，也不讓我換鞋，幾名警察把我抬上警車後，直接送到艾姆赫斯特醫院的精神病房。」

丁女士說，她在精神病房住了四天，「那裡很多人住在一個大廳裡，一半男士病床、一半女士病床」，她在馬來西亞的妹妹得知後求助馬來西亞旅美聯誼會，聯誼會把她從醫院接出來。

她還表示，「我的租金是每月620元，已經住了兩年，房東想把我趕走，然後提高租金，我住在一樓，二樓的房東和房客用東西敲地板，導致我一周都難以入睡，我已經70歲了。」

丁女士的房東則表示，3日凌晨丁女士一直沒睡覺，吵到室友，室友撥打311投訴噪音，警察來後丁女士不配合，不給警察出示證件，還說怕亮，要關燈，警察說「不能關燈，我們不知道你房間是否有槍」，隨後警察把丁女士帶走。

房東說，「從沒想趕走丁女士，去年疫情嚴重時，我們幾次幫她買菜，有次她下巴受傷，還陪她去醫院。她11月口頭通知我們12月底要搬家，但她一直沒搬，也沒支付1月的640元房租和去年12月的25元電費，要求以之前支付的620元押金代付」。

馬來西亞旅美聯誼會董事會主席邦君雄表示，聯誼會會進一步了解情況，並將通過法律途徑為丁女士維權。

警察 房東 租金

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