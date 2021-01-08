瞄準不會英文亞裔移民作案 男子盜身分狂購新車

一名皇后區亞裔男子瞄準不會英文的移民社區，連續盜取多名受害人的身分證件，購買或租賃11輛汽車。圖為示意圖。(Pexels)

一名皇后區 亞裔男子自2019年7月到2020年3月，瞄準不會英文的移民社區，連續盜取多名受害人的身分證件，購買或租賃11輛汽車 ，他還通過陰陽合同從汽車經銷商手中騙取大量仲介費；這名男子日前被皇后區檢察官辦公室以重竊等罪名提告，若罪成，他將面臨高達七年的監禁。

法律文件顯示，報住在小頸的韓裔 男子全龍(Yong Jeon，又名Jason，姓名皆音譯)，自2019年7月起瞄準不會說英文的韓裔社區，以幫助民眾買車為名，涉嫌盜用七名受害人身分證件，他還通過使用虛假文件、身分證明以及陰陽合同，從汽車經銷商手中騙取大量的仲介費用。

根據法院文件，全龍於2019年7月利用他人的身分購買一輛2019年產的起亞(Kia)廂型車後，向汽車經銷商提供購買所需虛假文件，並從中獲取4400元的仲介費用；他於2020年3月又多次以相同手法，故技重施，盜用他人身分信息購買或租賃新車，並從中賺取接近6萬元的仲介費。

其中一名受害人自2019年12月到2020年3月期間，被全龍盜用其身分購買四輛不同型號的廂型車或休旅車；法院文件稱，全龍將受害人的照片更換，再以相同的姓名、出生日期與社會安全號購買這些車輛。

全龍的罪行在一場交通事故中爆光，他去年1月駕駛一輛起亞廂型車被撞後，在警方的調查中謊稱，自己每月花費1000元租賃這輛汽車，但經調查，發現全龍口供不實，並涉及多起詐騙，隨即將其逮捕並移送法辦。

全龍6日晚在皇后區刑事法院過堂，被皇后區檢方以二級、三級與四級重竊、三級與四級非法持有盜竊物品、三級與四級企圖非法持有盜竊物品、一級與二級偽造收入證明等罪名提告，法官郭佩(Karen Gopee)將下次出庭時間定為2月2日，若罪成他將面臨最高達三年零六個月到七年的刑期。