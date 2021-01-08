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8大道月內連兩起傷人案 疑涉地下賭檔糾紛

記者黃伊奕／紐約報導

布碌崙(布魯克林)8大道華社一個月內發生兩起傷人案，雖然警方根據口供以攻擊或搶劫案件進行調查，但知情者透露，兩起案件均與8大道地下賭檔糾紛有關。

布碌崙近期發生兩起傷人案，一起為6日晚間、8大道5304號門口發生的捅人案，另一起為2020年12月8日晚10時45分左右、48街交8大道發生的群毆案，其中一人頭部被刀割傷，期間還有人朝天開槍，子彈射入附近商鋪。

據知情者透露，該兩起案件均與8大道非法地下賭檔有關，6日發生的案件，是在8大道經營百家樂一夥人在案發餐館預定兩桌吃宵夜；被捅傷者外號「一休」，案發時他正在門口打電話時，被仇家找上，有預謀地行凶，朝他腹部捅了一刀；「傷者在一家百家樂持有股份，當日尋仇據說也與賭檔糾紛有關」。

該知情者還表示，去年12月8日發生的群毆案，涉案人員也與8大道地下賭檔有關，其中一名涉案華男的外號「馬司令」，他在52街864號經營地下賭檔多年，裡面有近百部老虎機；當日他與人發生糾紛，叫來多名小弟尋仇，之後反被另外一群人馬圍攻，其中一名小弟掏出槍朝天放空槍，之後快速逃離現場。

另一名知情者透露，8大道周邊非法地下賭檔遍地開花，涉及地下賭檔的人數不勝數，每家地下賭檔分成100股，以每股6000元至1萬元的價格招募股東，之後按照股份分紅；「因為涉及人多而且雜，8大道地下賭檔問題根深柢固，難以一網打盡。」

8大道 布碌崙 華男

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