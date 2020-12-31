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日落公園私宅牆塌 屋主非法施工釀死

記者黃伊奕／紐約報導
布碌崙日落公園一住宅因違規施工發生意外，造成一死一傷。(本報檔案照)
布碌崙日落公園一住宅因違規施工發生意外，造成一死一傷。(本報檔案照)

布碌崙(布魯克林)日落公園一棟聯排屋日前施工期間發生意外，後院擋土牆突然倒塌，導致一死一傷；經市樓宇局調查後發現，該施工未經許可，且無證施工隊錯誤操作，導致悲劇發生。

布碌崙日落公園42街454號一棟多家庭住宅於28日下午1時30分發生意外，當時多名工人正在後院修補與43街住宅相連的擋土牆時，這面十呎高的擋土牆突然倒塌，將兩名西語裔工人掩埋。

消防局派出120名消防員趕到現場搶救，到場時發現其中一人已經死亡，另外一人成功被救出，送醫搶救。

事發後，樓宇局調查人員也快速趕往現場，經過調查發現，該施工是屋主在沒有取得任何許可下，私自聘請工人進行施工。

樓宇局發言人指出，當日這些施工工人在「沒有足夠支撐力」情況下挖開擋土牆，導致牆體受力不均，轟然倒下；該後院與43街一棟住宅後院相連，施工期間兩個住宅共用一個後院，在施工過程中，工人不斷在兩個後院往返，但是沒有任何一棟建築有向樓宇局提交過施工申請。

目前樓宇局已經向事發住宅與相連的住宅發出強制搬遷令，將兩棟住房騰出，進一步調查。

日落公園此前已多次發生因違規施工而導致人員傷亡事故；2018年9月12日，位於39街714號的建築工地牆體意外坍塌，造成在內施工工人一死四傷；四名華裔業主被控誤殺、刑事疏忽等多項罪名。

日落公園 布碌崙 華裔

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