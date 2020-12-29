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布碌崙日落公園住宅坍牆施工又坍 1死1傷

記者黃伊奕／紐約報導
日落公園一棟房屋的擋土牆倒塌，釀一死一傷。(Citizen視頻截圖)
日落公園一棟房屋的擋土牆倒塌，釀一死一傷。(Citizen視頻截圖)

布碌崙(布魯克林)日落公園42街一棟多家庭住宅，後院正在施工的磚牆，28日下午突然倒塌，導致兩名工人遭掩埋，消防人員成功救援出其中一人，另一人當場死亡。

根據警方消息，該起事故發生在日落公園42街454號，這裡是一排連棟屋(townhouse)，下午1時30分左右，該住宅正在對後院進行施工，位於兩個家庭房屋之間的磚牆突然倒塌，施工單位立即報警；消防人員到場後，確定兩名西語裔男子被倒塌的磚頭掩埋，其中一人死亡，另外一人被救出送醫急救。

沙姆丁(Tomal Shamseuddin)為此次施工隊成員之一，他稱自己當日才加入施工隊，事故發生前兩分鐘，他離開後院去拿午餐，回來時親眼目睹事故發生；他一邊哭一邊說，「上帝救了我、上帝救了我，真的就只差兩分鐘。」

消防局發言人羅頌(Stephen Russo)表示，事故原因仍在調查，倒塌的牆為事故發生住宅與43街住宅之間的隔斷。

附近一名西語裔鄰居指出，坍塌的磚牆早已出現問題，「我昨晚曾在陽台看到兩隻貓在這裡打架，隨後從這個牆壁的縫隙鑽了出來」；另一名鄰居表示，「出事的磚牆幾個月前就曾出現倒塌，這次事故發生時，工人正在維修。」

根據市樓宇局紀錄，該房屋在2014年曾因屋主雇用無證工人在後院為花床建造一個承重牆而被投訴；屋主梅奧爾(Santiago Mayol)於2005年以34萬5000元購買了該房屋。

屋主曾是紐約市一所高中的校長，目前仍在市教育局工作，年薪為17萬元；2012年，他還曾在布碌崙家得寶(Home Depot)涉嫌盜竊燈泡、螺絲、防霉劑而被捕。

大量消防車趕往現場救援。(Citizen視頻截圖)
大量消防車趕往現場救援。(Citizen視頻截圖)

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