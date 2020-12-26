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販毒團伙主謀 華裔女毒販判囚13年

記者金春香／紐約報導
熊麗薩(右)與John Gates本周分別被判13年和五年監禁。（威斯康辛州懲教廳提供）
熊麗薩(右)與John Gates本周分別被判13年和五年監禁。（威斯康辛州懲教廳提供）

執法部門去年在威斯康辛沃沙市(Wausau)逮捕16名以華裔為主的冰毒販毒團伙成員，其中包括主謀在內的12人遭聯邦起訴，日前主謀認罪後被判13年監禁，另有四人也已經被判刑，刑期為五年至七年不等。

根據法院文件，威斯康辛檢方在沃沙市長期進行冰毒調查後，於2019年6月逮捕包括33歲主謀熊麗薩(Lisa Xiong，姓名皆音譯)在內的16名販毒成員，聯邦大陪審團起訴了其中12人，威斯康辛Marathon郡檢察官對另外四人提出訴訟。

根據起訴書，該販毒團伙在2018年11月至2019年6月間犯案，熊麗薩多次前往明尼蘇達州，從幾個線人手中獲取大量純冰毒，然後在沃沙市指揮至少十人將冰毒運至不同地方。

執法人員從販毒團伙手中截獲近五磅冰毒，且估計該團伙運輸販賣至沃沙市的冰毒總計超過十磅；吸食冰毒後除了使人興奮上癮，冰毒還會系統性破壞身體，損害記憶力，導致精神錯亂及引發心臟病

熊麗薩去年6月在一次交通攔截檢查中被捕，當時她車內有300克冰毒，而她之前就已經有犯罪紀錄，曾參與Marathon郡兩起毒品走私案件；被捕前她在販毒組織內的領導地位不斷提高，她經常讓冰毒成癮者幫她販賣毒品，並靠他們的掩護躲避警察搜查；熊麗薩於今年9月認罪，本周被判13年監禁。

51歲的John Gates則因販賣兩磅以上的冰毒而被捕，他本人也是吸毒者，本周他被判五年監禁。

其他已經被判刑的販毒成員為熊夢(Meng Xiong)、熊舟(Chou Xiong)和康蘇(Soua Khang)，分別被判五年、六年半和七年監禁。

毒品 警察 心臟病

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