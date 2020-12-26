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聖誕節奇蹟！市警平安夜遭槍擊有驚無險

記者顏潔恩／紐約報導
紐約市警鮑力克24日平安夜執勤時遭槍手射中背部，所幸子彈打到其身穿的防彈衣內，未造成生命威脅。(市警提供)
紐約市警鮑力克24日平安夜執勤時遭槍手射中背部，所幸子彈打到其身穿的防彈衣內，未造成生命威脅。(市警提供)

紐約市警鮑力克(Connor Boalick)24日平安夜晚間在布碌崙(布魯克林)執勤時遭槍手射中背部，所幸子彈打到他身穿的防彈衣內，未造成生命威脅，槍手也在當晚被捕控罪；槍擊案引起高度關注，市警總局局長希爾(Dermot Shea)和市長白思豪(Bill de Blasio)在25日凌晨召開記者會，形容鮑力克有驚無險的經歷堪稱是「聖誕節奇蹟」，他在醫院觀察後，目前已返家和家人度過聖誕節。

該案件發生於24日晚9時18分左右，在皇冠高地(Crown Heights)Bergen街交Ralph大道的一棟房子前，當時一名婦人報警稱，女兒的男朋友威脅要帶著槍來找他們；不久後警員比男子更早抵達現場，在門口詢問當事人時，20歲男子摩斯(William Moss)這時現身，朝鮑力克開了一槍後逃離現場。

多名警員與摩斯隨即展開追逐戰，追了他數條街之遠，並開了至少七槍才成功逮捕，但摩斯並未受槍傷；摩斯之後被送往當地警局接受審問，25日已移交布碌崙刑事法院過堂，被控企圖謀殺和攻擊罪名。

負傷的鮑力克在其他同伴的幫助下，送往國王郡醫院(Kings County Hospital)接受治療，在25日凌晨12時，希爾、白思豪、布碌崙地區檢察官蔣沙樂(Eric Gonzalez)以及多名高層警員在該醫院召開記者會，向民眾匯報該案；據悉，年僅27歲的鮑力克加入市警有兩年半時間，並在當地的77分局服務。

希爾在記者會上拿著拯救鮑力克性命的防彈背心衣說，「我想我們可以把此案件稱為聖誕節奇蹟」，儘管子彈稍微穿透防彈衣，但並未深入觸及鮑力克的皮膚；經過數小時的留院觀察後，鮑力克目前已出院返家，和家人共度聖誕節。

白思豪則表示，在平安夜大家都會期許能有一個和平安樂的夜晚，可惜卻發生家庭暴力事件，所幸警方及時介入，受害者平安無事；白思豪已和鮑力克的父母交談，他們也覺得這是個「聖誕節奇蹟」，十分感激兒子有驚無險的存活了下來。

白思豪說，現在社會處於十分關鍵時刻，希望大眾用善意對待彼此，他也提醒所有蒙受家庭暴力殘害的受害者不要猶豫撥打電話報警，市府絕不會坐視不理。

皇冠高地24日晚發生一起槍擊案，警員鮑力克被搶手擊中背部。(取自citizen)
皇冠高地24日晚發生一起槍擊案，警員鮑力克被搶手擊中背部。(取自citizen)
皇冠高地24日晚發生一起槍擊案，警員鮑力克被槍手擊中背部。(取自citizen)
皇冠高地24日晚發生一起槍擊案，警員鮑力克被槍手擊中背部。(取自citizen)

聖誕節 白思豪 布碌崙

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