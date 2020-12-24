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三男三女地鐵上勸人戴口罩 發表反亞裔言論引發肢體衝突

記者顏嘉瑩／紐約報導
第四名男性嫌犯深色膚色，穿橙色連帽運動衫和紅色面罩。(市警提供)
第四名男性嫌犯深色膚色，穿橙色連帽運動衫和紅色面罩。(市警提供)

紐約市地鐵內發生一起因乘客未戴口罩，遭到三男三女毆打的攻擊案件，該群人與乘客就戴口罩一事發生爭論，並發表了反亞裔言論，目前市警總局的仇恨犯罪行動組(Hate Crime Task Force)已經介入調查；警方於24日公布部分嫌犯資訊，呼籲知情者指認。

根據警方消息，該案發生在17日下午約1時45分市警轄區六分局內，32歲的女性受害人當時搭乘南向A線地鐵，行經格林威治村(Greenwich Village)的第六大道與西四街(West 4th Street)附近時，六名嫌犯走近受害人，就受害人未戴口罩一事發生爭辯。

爭辯後雙方火氣上來，六名嫌犯隨後發表與新冠肺炎疫情有關的反亞裔言論，並朝著受害人的臉部多次毆打，在地鐵停站後下車，逃離現場；警方表示，受害人臉部嚴重瘀青受傷，不過拒絕送醫救治，而目前仇恨犯罪行動組也介入調查。

警方表示，六名嫌犯為三男三女，其中幾名嫌犯特徵已掌握，包括第一名女性中等膚色、深色頭髮，作案時身穿迷彩外套、皮草帽和灰色皮草頭飾；第二名女性深色膚色，身穿黑色外套和藍色帽子；第三名女性膚色黝黑、長髮，身穿黑色外套和高領毛衣；第四名男性深色膚色，穿橙色連帽運動衫和紅色面罩。

警方呼籲民眾看到與影片中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

一名女性嫌犯作案時身穿迷彩外套、皮草帽和灰色皮草頭飾。(市警提供)
一名女性嫌犯作案時身穿迷彩外套、皮草帽和灰色皮草頭飾。(市警提供)
第三名女性嫌犯膚色黝黑、長髮，身穿黑色外套和高領毛衣。(市警提供)
第三名女性嫌犯膚色黝黑、長髮，身穿黑色外套和高領毛衣。(市警提供)
一名女性嫌犯為深色膚色，身穿黑色外套和藍色帽子。(市警提供)
一名女性嫌犯為深色膚色，身穿黑色外套和藍色帽子。(市警提供)

地鐵 亞裔 仇恨犯罪

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