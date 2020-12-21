32歲福州男來美打工 偷渡債未還完就罹癌病危

32歲華男林廷貴來美打工不到兩年，卻罹癌病危。（亞總會提供）

32歲男子王廷桂從福州偷渡 來美僅兩年，不僅沒能還清欠下的巨額偷渡費，還患上大腸癌，生命走到盡頭卻放不下還在福建家中的妻兒，在病床上求助社區。

王廷桂和遠在家鄉的妻子林女士19日晚間通過視訊向美國 亞裔社團聯合總會會長陳善莊求助；王廷桂表示，兩年前為了改善家中貧困，借款50萬元人民幣（約7.7萬美元），留下家中妻子和一雙兒女，從福建福清市高山鎮出發，偷渡來美打工。

抵達美國後，他很快被抓進了移民監獄，一關就是八個多月，期間政治庇護申請成功後獲釋，此後一直在餐館打工，哪知沒多久就碰上新冠肺炎疫情，大量餐館倒閉，導致他工作也斷斷續續，糊口都成了問題，根本沒有能力償還偷渡費。

王廷桂此後決定學做壽司，想著等疫情結束能當壽司師傅掙更多的錢，沒想到突然一天發覺消化出問題，還一直嘔吐，原本以為不過是腸胃不適，誰料肚子越來越大，大便難以排出，也無法進食，前往醫院檢查後確診罹患大腸癌。

9月底王廷桂在賓州一家醫院完成手術後，被告知癌細胞已經擴散；王廷桂返回紐約後和他人合租了一個單間等待後續醫療，期間病情再度惡化，被送入布碌崙瑪摩利醫院急症，住院至今。

在接受了兩次化療後，王廷桂病情沒有任何好轉，醫生告訴他腫瘤 壓迫到胃部，腹部也有積水；不久後，腸內一個腫瘤因過大而撐破腸子，使得他不得不接受手術切除兩根小腸，大腸內的腫瘤則因身體狀況無法再進行手術，醫生告知，他生命已到盡頭，最多只能再活幾個月。

王廷桂遠在中國的妻子聽著丈夫的遭遇，在視頻裡不斷哭泣，表示唯一心願就是來美照顧丈夫最後一程，但因之前丈夫已經為她和孩子遞交了I-730申請，自己向美國駐廣州領事館遞交的緊急簽證被拒；林女士一邊要擔心丈夫安危、一邊要面對家中欠下的巨額債務，無奈之下只能求助社區。

亞總會會長陳善莊表示，會向國會議員反應此事，希望能幫助林女士獲得簽證，來美照顧病危丈夫，同時也呼籲鄉親能向王廷桂一家伸出援助之手，有意捐款的民眾可將支票寄至562 61st Street 2FL, Brooklyn, NY11220，支票抬頭寫Tinggui Wang收；有問題民眾可致電(929)999-8800。