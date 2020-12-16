華女皇后區街頭遭搶iPhone 12 被推倒腿部受傷

華裔女子在此路口附近遭搶劫。(取自谷歌地圖)

一名華裔女子15日早上在皇后區 艾姆赫斯特(Elmhurst)街頭遭遇搶劫，並被搶匪推到造成腿部受傷；轄區警方表示，近期有些犯罪分子專以獨自步行的女子為搶劫目標，提醒民眾警惕。

警方表示，家住艾姆赫斯特的方女士，15日早上近9時出門上班，步行前往附近地鐵站 ，當她走到惠特尼大道(Whitney Ave.)與法官街(Judge St.)交口時，一名男子突然接近她，大力打掉她手中的手機 ，然後一把將她推倒在地，嫌犯迅速拾起手機，騎單車逃逸。

受害人膝蓋受傷，忍痛走回家，家人立即撥打911報警，轄區市警110分局隨後派兩名警員來了解情況；她的家人表示，嫌犯穿著冬衣、戴著帽子和口罩，當時受害人倒在地上受到驚嚇，沒能看清嫌犯的樣貌。

受害人的家人還表示，被搶的手機是最新的iPhone 12，才用了約半個月，裡面有很多重要內容，警方隨後協助受害人把手機鎖住。

方女士一家人在艾姆赫斯特居住十多年，這是第一次遭遇搶劫；警員表示，近期不時發生女性獨自步行時遭搶劫，女性的反抗能力較弱，更易成為犯罪分子的作案目標，提醒民眾一旦遭遇搶劫不要反抗，若搶匪身上有武器，後果可能會更嚴重。

警方呼籲民眾若有任何線索，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。