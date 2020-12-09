紐約布魯克林8大道夜傳槍響 1華人遭割傷送醫

警員在案發隔天早上來到理髮店內展開調查。(記者顏潔恩/攝影)

布碌崙 (布魯克林)8大道 8日晚驚傳槍響，一群人疑似在8大道48街交49街的街道上發生肢體衝突，過程中一人開槍，子彈穿透對街的華人 經營理髮店，所幸沒有傷及無辜；另外衝突造成三人頭部被攻擊，其中一名男子頭部被刀畫傷，傷勢比較嚴重，目前在瑪摩利醫院(Maimonides Medical Center)接受治療。

消息指出，案件發生於8日10時50分左右，人數不明的一群人當時在街上因故發生爭吵，不久後爭論升級成肢體衝突，二男一女頭部遭人毆打；在混亂之中，一人朝著上空方向開槍，子彈竟飛到對街的理髮店，穿透鐵門和窗戶，並在裡頭彈飛了多個位置。

當時理髮店已關門，所幸才沒有造成民眾傷亡，嫌犯逃跑後，受傷的三人在現場等待警方救援；三人中一名男子的頭部被刀割傷，傷勢最為嚴重，目前還在醫院治療，另兩人則情況穩定，在家中休養。

匿名人士透露，昨晚案發後警方在現場搜捕五名40歲華人的身影，然而暫時沒有進展；隔天早上9時左右，72分局警員、緊急服務單位(emergency service unit)警員、以及多名警探來到理髮店內展開調查，尋找打穿進店的子彈。

一名調查此案的警探在透露，目前還不能鑑定這群人引發爭執的主因，但警員已取得監控錄像，進一步調查後將發布通緝令，知情民眾也歡迎向警方提供信息。

知情民眾可立即撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或致電五分局探員組(212)334-0742，消息來源絕對保密。