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法拉盛街頭搶案 受害人全為亞裔

記者朱蕾／紐約報導
涉嫌搶劫的男子。(警方提供)
涉嫌搶劫的男子。(警方提供)

皇后區法拉盛街頭近期發生多起模式搶劫案，一名或多名嫌犯把受害人推到在地後，搶走財物，受害人幾乎全是亞裔，從兒童到耆老均有人被搶。

警方表示，此模式搶案的作案時間集中在下午到晚上。10月20日晚6時左右，嫌犯在法拉盛56大道夾137街附近接近一名32歲的女子，將其推倒後，搶走女子的手袋，內有錢包、鑰匙、現金等；在兩個街區遠的地方，三天後又發生搶劫，一名45歲的男子被三名嫌犯搶走手機

11月6日三個小時內，發生兩起搶劫案，下午4時左右，一名非洲裔青少年在天竺葵大道(Geranium Ave.)夾寇登街(Colden St.)附近，搶劫一名13歲男孩的手機；當晚6時30分，在緬街夾派克大道(Peck Ave.)，一名66歲的女子遭搶劫，手機和現金被搶走。

11月7日下午4時30分左右，一名78歲的亞裔男性耆老在凱辛納大道(Kissena Blvd.)夾46大道附近被搶走一部蘋果手機。

11月24日晚6時30分左右，一名26歲的女子在法拉盛市中心緬街夾41大道附近遭非洲裔男子搶劫，蘋果手機被搶走。當晚7時20分左右，又有兩名嫌犯在街頭把一名受害人推倒在地，強行拿走受害人的包，內有千餘元現金和多張銀行卡，嫌犯作案後，駕駛一輛小型休旅車逃逸；警方公布了這起搶劫案嫌犯的照片，嫌犯為兩名西語裔男子，作案時穿著深色衣服，白色運動鞋，戴深色口罩。

警方呼籲民眾若有任何線索，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

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