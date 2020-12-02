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布朗士男子等公車掉進充滿老鼠地洞 提告大樓業主負責

記者顏嘉瑩／紐約報導
謝德斯日前站在布朗士人行道上等公車時，突然地板崩塌掉進充滿老鼠的地洞。(取自News 4 New York)
謝德斯日前站在布朗士人行道上等公車時，突然地板崩塌掉進充滿老鼠的地洞。(取自News 4 New York)

布朗士一名男子日前在人行道上等公車時，腳踩的地面突然崩塌，讓他掉進約15呎深、充滿老鼠的地洞，在裡面待了30分鐘才等到救援，意外也導致他的手臂和腳骨折；他於近日對建物業主提出告訴，指責業主未適當維持附近人行道及地下室的修繕工作，應該對該起意外負責。

意外發生在10月24日，33歲的謝德斯(Leonard Shoulders)當時正在布朗士第三大道靠近東183街附近等公車，突然人行道坍塌，讓他掉進約12至15呎的地洞，混凝土和碎片也一起隨坍塌砸到了他的頭上，導致他身心受創。

由於意外發生突然，謝德斯在過程中摔斷了手臂和腿，即便過程中感到疼痛，但他仍不敢呼救；根據他的弟弟懷特(Greg White)表示，地洞中充滿著老鼠，且每一隻都肥肥胖胖，謝德斯擔心一旦張嘴求救，老鼠就會跑進他的嘴裡，於是就在地洞中被困了數十分鐘，市警和消防隊員趕到現場後開始救援，最後花了近半個小時才把謝德斯救起。

根據「每日新聞」報導，謝德斯在本周向布朗士區最高法院(Bronx Supreme Court)提出告訴，認為地洞所在位置的大樓業主EH & HD 183rd Realty LLC，未適當維修大樓的人行道及地下室，要求負責；Eh＆Hd 183rd Realty則未做出回應。

事發後市樓宇局(DOB)派建築檢查員到現場，發現人行道下的區域年久失修，並暫時關閉該條道路的三間店面，直到另行通知，以策安全；市樓宇局發言人魯丹斯吉(Andrew Rudansky)表示，檢查人員發現人行道很大一部分塌陷到大樓的地下室中，且處於「失修狀態」。

該起意外也讓目擊者表示相當「不可思議」，不過類似狀況也經常發生；根據市府311的數據統計，自2019年7月至今，紐約市至少收到了35件人行道坍塌的相關投訴。

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