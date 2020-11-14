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大義滅親！繼子涉三起企圖強暴案 繼父報警協助逮捕

記者牟蘭／紐約報導
利諾被繼父舉報後，因涉嫌三起企圖強暴案件，被移送法辦。(市警提供)
利諾被繼父舉報後，因涉嫌三起企圖強暴案件，被移送法辦。(市警提供)

紐約市皇后區一名22歲男子日前在同一天內涉嫌三起企圖強暴案，其中一名受害人年僅14歲，該男子被紐約市警懸賞通緝；嫌犯的繼父看到警方的通緝令後，立即在凌晨報警，協助警方在當天上午逮捕這名嫌犯，該嫌以一項強行觸摸、兩項企圖強暴與一項危害未成年人安全罪名被移送法辦。

紐約市警察局犯罪控制策略長哈里森(Rodney Harrison)表示，一名男子於13日凌晨5時30分左右報案，稱警方懸賞的涉嫌三起企圖強暴案的男子，就是他的繼子，警方立即前往該男子的家中調查。

警員前往嫌犯的家中後，發現該男子徹夜未歸，判定他可能在街上逗留，隨即派遣大量警力調查可疑人員；市警102分局的警員卑爾根(Christopher Bergin)、科里奇托(Giuseppe Colicito)與卡坦扎羅(Michael Catanzaro)在當天上午10時，在Myrtle大道交南Park Lane路附近逮捕了22歲的利諾(Makijah Lino)。

哈里森表示，所有的受害人已被通知，她們指認被告後，將被當局保護；他補充，在該案前，利諾沒有任何攻擊或性侵他人的前科，僅在過去因非法使用盜竊車輛被逮捕；根據警方消息，利諾以一項強行觸摸，兩項企圖強暴與一項危害未成年安全罪名，被移送法辦。

根據警方消息，12日上午10時40分，利諾涉嫌在在104街86-55號前，騷擾一名20歲的女子，他先將受害人舉起，並撫摸對方的臀部，由於受害人不斷掙扎，被他摔在地上，所幸受害人未受重傷。

兩個小時後，利諾在84大道交118街的附近犯案，他以同樣的方式攻擊了一名14歲的女性，並企圖脫下對方的褲子；受害人劇烈反抗後，他未得手並向不明方向逃竄。

根據警方消息，利諾連犯兩案未得手後，在當天下午1時5分，又前往木港大道交森林公園(Forest Park Drive)附近的森林公園附近，又企圖強暴一名24歲女性；由於受害人的激烈反抗，嫌犯並未得逞，向不明方向逃之夭夭。

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