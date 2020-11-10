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19歲華女兩年前從福建來美 加入宗教團體後失聯 家屬急尋

記者黃伊奕／紐約報導
陳雲琛失蹤數月，家屬焦急萬分。(家屬提供)
陳雲琛失蹤數月，家屬焦急萬分。(家屬提供)

19歲華女陳雲琛兩年前從福建來美，原本一直在餐館工作，但自從加入某宗教團體後便辭職，隨後與家人失聯，近五個月來在中國的家屬不知其去向，萬分著急，委託海外親友求助社區幫忙尋找。

陳雲琛表叔何先生9日致電向美國亞裔社團聯合總會求助。他說，19歲的陳雲琛兩年前從福建省福清市江鏡鎮滄溪村來美，之後一直在餐館工作，期間她原本和中國家屬聯繫密切，後來打工餐館老闆娘介紹她加入某宗教團體後，便與家人聯繫越來越少。

今年2月，陳雲琛辭職，隨後拒絕同家人聯繫，手機也一直關機不接，家人發微信她也不回；3月在福建老家的父母無奈之下，委託親友前往她法拉盛住宅尋找，結果發現她早已搬走。

找上門後第二天，陳雲琛主動和其弟弟聯繫了一次，再之後只有斷斷續續與弟弟發過一些短信，家人就連是不是她本人發的信息都不能肯定；這樣的方式持續到6月，她便徹底失聯，讓遠在老家的父母無比擔心。

家人指出，她在美國一個銀行帳戶裡原本1000多元存款，在親友委託銀行查詢後，發現沒有再動過分毫；家人擔心她已遭遇不測。

何先生說，自從陳雲琛失聯後，她遠在家鄉的父母整日憂心忡忡，以淚洗面，一次次委託他幫助尋找女兒；但是究竟她住在哪裡，是生是死根本就無從得知，無奈之下只能委託社區幫助一起尋找。

亞總會會長陳善莊表示，18歲以上按照美國法律算成年，對於沒有精神疾病者，警方通常不會受理，尤其是陳雲琛連住址也沒有，家屬也不知道應該前往哪個警局求助；陳善莊希望知道其下落的民眾能伸出援助之手，與何先生聯繫提供線索，電話(917)622-2779。

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