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被騙錢？ 華男留遺書後失蹤 家人急尋

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙8大道華裔男子陳晨(Chen Chen，姓名皆音譯)30日早上留下一封遺書後離家出走，家人呼籲民眾協尋。(家人提供)
布碌崙8大道華裔男子陳晨(Chen Chen，姓名皆音譯)30日早上留下一封遺書後離家出走，家人呼籲民眾協尋。(家人提供)

布碌崙(布魯克林)日落公園一名華男30日早上留下一封遺書後離家出走，家人發現後報警至今仍無音訊，擔心他輕生而十分焦慮；該名華男的兒子表示，父親從來都沒有心理健康問題，雖然不確定他萌發輕生念頭的主因，但猜測可能被朋友欺詐、引發的財務糾紛有關。

該名華男是48歲的陳晨(Chen Chen，姓名皆音譯)，來自福州連江縣，一家四口居住在日落公園7、8大道交43街的一間住宅內，兩夫婦育有兩名兒子，分別20多歲、以及初中年紀；陳晨在日落公園經營中餐館多年，長子形容家庭生活向來和睦，父親的身心狀況也一直良好，沒出現過精神問題。

然而30日早上9時，妻子發現早已出門的陳晨遲未抵達餐館，打電話詢問兒子後發現陳晨不知所蹤，手機也一直打不通；兒子隨後在父親房間的櫃子裡找到一封遺書，信中寫道「對不起全家、對不起妻子」，並提到要燒毀護照和綠卡等。

擔心陳晨想不開的一家人開始瘋狂找人，他的手機信號一直顯示關機，在微信上也刪除了家人的聯絡，而錢包、銀行卡等全未帶出；他的兒子說，多名警員在上午11時左右抵達家門問話，然而至截稿前都沒有進一步消息。

長子表示，最後一次見到父親是當天早上8時20分左右，當時他在廁所洗漱，父親出門後還按了一聲門鈴，弟弟走出去開了門後跟他說了幾句話；他透露父母確實在幾天前晚上曾吵架，但沒有引發太大衝突，所以一家人都不以為意。

長子推測父親可能遭到兩、三個朋友騙錢，造成財務上的狀況；但他們其實也不瞭解對方究竟是些什麼人，想尋找父親的下落也無從下手。

陳晨的身高5呎6吋、體重約150磅，最後一次被人看見時是在住家附近，身穿灰色外套、黑色長褲、黑色球鞋；民眾若看到如圖特徵類似者，請立即報警或撥打給他的家人至(973)-412 5533或(646)-684 9063。

日落公園 華男 手機

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