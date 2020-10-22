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市警布碌崙南區新高官 斯蒂芬森訪亞裔民安隊

記者顏潔恩／紐約報導
新上任的布碌崙南區勤務指揮中心副指揮官斯蒂芬森(前排左四打黑領帶者)，拜訪布碌崙亞裔民安隊。(柳寶枝提供)
新上任的布碌崙南區勤務指揮中心副指揮官斯蒂芬森(前排左四打黑領帶者)，拜訪布碌崙亞裔民安隊。(柳寶枝提供)

轄區包括多個華社的市警布碌崙(布魯克林)南區勤務指揮中心迎來新副指揮官，從警20年的非洲裔警司斯蒂芬森(Ruel Stephenson)，將與同為副指揮官的蕭爾(Charles Scholl)共同協助指揮官指揮轄區警務；斯蒂芬森日前拜訪布碌崙亞裔民安隊，介紹自己的從警經歷，表示過去雖與華社聯繫不多，但接下來會經常到當地與華人民眾會面，全力服務。

來自牙買加(Jamaica)的斯蒂芬森在2000年加入市警，曾在布碌崙81分局、布朗士47分局服務，本周將卸下47分局局長職務，調任布碌崙南區勤務指揮中心，接任退休的警司布格(Timothy Bugge)。

斯蒂芬森20日造訪亞裔民安隊，表示過去就聽聞該隊與警員關係良好，自主在社區展開巡邏工作，協助當地警局打擊犯罪；當天會晤希望增進彼此了解，他也期許雙方未來繼續合作，在保衛社區上提供資源和援助。

斯蒂芬森提到，雖然自己過去與亞裔、華裔的聯繫不多，但接下來會利用外展和社區活動到當地，與華人民眾見面交流，並從中接觸華人文化與習俗，品嚐中餐傳統美食等；另外，身為少數族裔的斯蒂芬森也說道，希望更多的少數族裔加入市警，這也是他在社區推廣的目標之一，鼓勵更多年輕亞裔了解警員職務，加入紐約市警。

布碌崙亞裔民安隊隊長柳寶枝表示，感謝斯蒂芬森接任後便親自訪問民安隊，他們將與布碌崙南區勤務指揮中心緊密合作，共同打擊犯罪。

布碌崙 亞裔 華人

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