華人家庭遭熊孩子搗亂 62分局局長：找家長溝通

布碌崙亞裔民安隊16日探訪班森賀62分局，與局長陳濤會談。(記者顏潔恩/攝影)

布碌崙 (布魯克林)亞裔 民安隊16日探訪班森賀62分局，準備多份熱食款待警員，感謝他們在新冠肺炎疫情 下持續為社區服務；針對當地一戶華人家庭屢遭「熊孩子」騷擾的事件，該分局局長陳濤表示因涉事人員年齡太小，確實難以用法律介入，但將聯繫受害者了解情況，並找家長溝通解決問題。

居住在西5街、Quentin路交P大道一間住宅的關女士和家人，自夏季起屢遭一群幼童和少年騷擾，這群「熊孩子」經常在街上大吵大鬧、跳到轎車頂上猛跳破壞，多番勸阻都沒用；後來甚至變本加厲亂按門鈴、翻倒垃圾桶，即使警方到現場，也無法防止他們之後回到現場繼續作亂，讓受害一家十分頭疼。

陳濤對此表示，除非這群孩子被警員親眼看見闖入私人住宅、或是跳到腳車上搞破壞，或許能採取強硬一點的手段；但若他們在大街上玩耍，確實難以從執法角度處理，另外也考慮到他們的年紀實在太小，可能是在線上教學(remote learning)無事可做，才會跑出來玩耍。

他認為最好的方法是從其父母方面下手，近期將會派遣警員到該住戶家詢問最新狀況，從中嘗試找到這群孩子的家長，由家長跟孩子溝通來解決問題。