AAIC 2026：阿滋海默症血液檢測突破　有望讓基層醫師也能高準確診斷

【工商訊】在2026年阿滋海默症協會國際會議（AAIC 2026）上公布的一項最新研究顯示，阿滋海默症血液生物標記檢測已展現高度臨床應用價值，不僅能大幅提升診斷準確率，更有機會讓基層醫療醫師的診斷能力接近失智症 專科醫師水準，為全球失智症患者帶來更快速、更便利的診斷新模式。

目前阿滋海默症的確診主要依賴腦部正子攝影（PET）及腦脊髓液分析等檢查，但這些檢測費用高昂、設備需求高，通常僅能在大型醫院或記憶門診進行，使許多患者必須經歷轉診及長時間等待，延誤黃金治療時機。

此次研究由瑞典隆德大學神經科醫師暨副教授Sebastian Palmqvist領導，屬於全球首批探討阿滋海默症血液檢測在真實臨床環境應用的大型研究之一，共納入1,310名輕度認知障礙（MCI）或失智症患者，以及165位臨床醫師參與。其中927位患者由失智症專科醫師評估，383位則先在基層醫療接受診療，並同步由專科醫師獨立評估，以比較不同醫療層級的診斷表現。

研究採用PrecivityAD2™血液檢測，主要分析血液中的澱粉樣β蛋白（Amyloid-β）及磷酸化Tau蛋白（p-tau）等阿滋海默症重要生物標記，再與腦脊髓液分析、澱粉樣蛋白PET檢查及失智症專家共識診斷進行比對，以驗證其準確性。

結果顯示，血液檢測大幅提升醫師診斷能力。專科醫師在未參考血液檢測前，診斷準確率為74%，加入檢測結果後提升至89%；基層醫療醫師則由原本65%提升至93%。若直接比較同一批患者，專科醫師診斷準確率為94%，顯示基層醫師搭配血液檢測後，幾乎已達到與專科醫師相同的診斷水準。

研究同時發現，血液檢測結果也深刻影響臨床決策。基層醫師在取得檢測結果後，有30%的患者被修正原先診斷；專科醫師則修正約21.6%的診斷結果。整體而言，約三分之一患者的診斷因此改變，而超過半數患者後續照護計畫，包括是否轉診、是否安排進一步檢查及治療策略，也因檢測結果而有所調整。

值得注意的是，血液檢測對基層醫療最大的幫助，在於提高「排除阿滋海默症」的信心。研究顯示，當檢測結果為陰性時，基層醫師排除阿滋海默症作為認知障礙原因的比例，由12.9%提高至25%，有助於醫師更積極尋找其他可能疾病，例如血管性失智症、路易氏體失智症或其他神經退化性疾病，避免患者接受不必要的相關檢查與治療。

研究主持人Palmqvist表示，這項研究最大的意義，在於將過去主要侷限於專科醫療的高精準診斷能力，逐步延伸至基層醫療體系。由於多數患者最初都是向家庭醫師或基層診所求診，因此若能在第一線即完成初步且可靠的診斷，將可縮短等待時間，讓患者更早接受治療及照護規劃。

阿滋海默症協會醫療事務副總裁Sheena Aurora指出，這項研究為患者帶來令人振奮的消息。未來高準確度血液檢測若能廣泛應用，將有機會改善基層與專科醫療之間的診斷流程，減少轉診等待時間，提升整體醫療效率，也有助於新型抗類澱粉蛋白治療藥物的及早介入。

隨著相關技術持續成熟，阿滋海默症的診斷模式可望由過去依賴昂貴影像與侵入性檢查，逐步邁向更便利、更普及且更早期的血液檢測時代，為全球失智症照護開啟新的里程碑。