從台灣走向世界明通製藥董事長張光明：堅持品質、傳承創新，打造台灣中藥的國際品牌

明通製藥董事長張光明：堅持品質、傳承創新，打造台灣中藥的國際品牌

【工商訊】創立於1938年的明通製藥股份有限公司，走過近九十年的發展歷程，已成為台灣最具代表性的中西藥製造企業之一。從傳統中藥起家，到建立符合國際規範的現代化製藥體系，明通始終秉持創辦人張日通先生「濟世救人、維護健康」的創業精神，以品質、誠信與創新作為企業經營的核心價值，持續守護消費者健康，也讓台灣製藥品牌逐步走向國際。

接任董事長後，張光明積極推動企業治理、品質管理及國際布局。他認為，傳承並非墨守成規，而是在堅守品牌精神的基礎上持續創新，才能讓企業歷久彌新。

張光明表示：「傳承不是守成，而是在堅持品質的基礎上持續創新，讓百年品牌歷久彌新。」

以國際標準打造世界級品質

目前，明通製藥擁有西藥廠、食品廠及中藥廠三大製造體系，其中西藥廠全面符合PIC/S GMP國際製藥規範，中藥廠更取得日本厚生勞動省（MHLW）外國製造業者認證，展現符合國際市場要求的製造能力，也為拓展海外市場奠定堅實基礎。

張光明強調：「品質不是一句口號，而是企業最重要的承諾；唯有符合國際標準，才能真正走向世界市場。」

在品質管理方面，明通持續投入製程優化、設備升級與品質檢驗，建立從原料採購、生產到成品出廠的完整品質管理制度，以確保每一項產品都能符合國際標準。

傳統中藥結合現代科技

隨著全球健康意識提升，天然草本產品與保健食品市場快速成長，中醫藥也逐漸受到世界各地消費者重視。

明通多年來持續深耕中西藥產品研發，旗下擁有包括治傷風、治痛單、治痛丹散等西藥產品，以及深受市場肯定的中藥經典品牌漢胃散等產品，累積深厚品牌口碑。

近年來，公司更積極投入健康食品領域，並提供OEM、ODM客製化製造服務，期望與全球合作夥伴共同開發符合不同市場需求的產品，攜手拓展國際商機。

邁向百年企業 布局全球市場

展望未來，明通製藥將以**「品質、品牌、國際化」**作為發展主軸，積極布局北美、日本及東南亞市場，建立海外代理與策略合作夥伴，同時導入智慧製造、數位管理及AI技術，提升製造效率與品質管理能力，打造更具國際競爭力的新世代產品。

張光明指出，企業的下一個目標，不只是拓展市場，更要讓世界看見台灣中藥產業的專業實力與品牌價值。

邁向百年企業 三大願景

打造百年企業，永續經營、傳承品牌價值。

推動國際化，拓展全球市場與合作夥伴。

智慧製造與創新，結合AI及數位科技，提升競爭力。

董事長的話

「近九十年來，明通始終堅持品質、誠信與創新。**品質，是企業最好的語言；誠信，是品牌最大的價值。**未來，我們將持續以台灣為根、以世界為舞台，結合傳統中藥智慧與現代製藥科技，讓更多人看見台灣中藥的品質與價值，打造具有國際競爭力的百年品牌。」

英文資訊（Company Profile）

Min Tong Pharmaceutical

Founded in 1938

PIC/S GMP Manufacturing

Japan MHLW Accredited TCM Manufacturing Plant

OTC Pharmaceuticals

Traditional Chinese Medicine

Health Supplements

OEM / ODM Manufacturing

Global Partnership Opportunities

Looking for International Distributors

明通旗下包括西藥產品：治傷風、治痛單、治痛丹散，中藥產品：漢胃散等經典產品。

明通製藥擁有西藥廠、食品廠及中藥廠三大製造體系。

明通製藥積極投入健康食品研發，同時提供OEM、ODM合作。