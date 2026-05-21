「天河大賭場」擴建酒店正式動土 五月份隆重推出 $550,000 幸運尋寶現金大抽獎

「天河大賭場」每週為賓客提供贏取現金大獎的機會 ， 頭獎高達$50,000。

加州 「天河大賭場」日前舉行盛大的動土奠基典禮，標誌著賭場邁向國際化度假勝地的重要里程碑。酒店預計於2027年底開幕，屆時將華麗蛻變為集酒店、博彩及娛樂於一體的綜合度假勝地，吸引本地賓客及追求高端休閒體驗的旅客。賭場的持續發展，亦受惠於近期啟用的五層停車大樓，提供1,600個車位，並配備升級的代客泊車區及專用車道，方便賓客無縫前往全新擴建、面積達20,000平方呎的博彩娛樂場。

下一階段的開發計畫，將興建一座以璀璨玻璃中庭為核心、擁有300間客房的豪華酒店，並設有頂級水療中心、度假式游泳池、30,000平方呎活動場地、擴建後的貴賓博彩遊戲區，以及全新餐飲概念。此項投資亦推動威爾頓部落的長遠發展策略，支持區域經濟增長、創造就業機會，並進一步鞏固 Elk Grove 作為北加州頂尖娛樂目的地的地位。

乘著這股強勁發展勢頭，「天河大賭場」於五月率先推出總獎金高達55萬美元的「幸運尋寶現金大抽獎」，每週為賓客提供贏取現金大獎的機會，頭獎高達5萬美元。活動逢星期六舉行，至6月27日止，誠邀「天河貴賓會員卡」（SRR）會員參加每週獎賞，並角逐每個星期六晚上的刺激壓軸決賽。

抽獎活動於每週六晚上7時至10時舉行，每30分鐘抽出一名得獎者。得獎者可獲價值1,000至3,000美元不等的 Free Slot Play 獎賞；其中一名決賽入圍者更可參與「幸運尋寶遊戲」，有機會贏取高達5萬美元現金大獎。壓軸抽獎環節更設有14個寶箱，每個寶箱均保證附有2,500至50,000美元現金獎賞，令每個星期六晚都成為萬眾期待的娛樂盛事。

此外，「天河大賭場」五月同步推出多項會員專屬推廣活動，包括 Nine West 手袋系列換領活動。「天河貴賓會員卡」會員只需於五月份累積750個級別積分，即可換領指定 Nine West 手袋系列，款式包括：Adeline Satchel 托特包、Isidore Mini Satchel 迷你托特包、Adeline Mini Double Zip Crossbody 迷你雙拉鏈斜挎包，以及 Tobias Tote with Pouch 附收納袋托特包。

另外，5月28日晚上7時至10時，賭場亦將舉辦「5萬美元限時現金大抽獎」。「天河貴賓會員卡」會員可競逐總值5萬美元現金獎池，獎金由500至4,000美元不等，壓軸大獎得主更可獨得2萬5,000美元現金。

「天河大賭場」五月亦精心策劃多項娛樂及社區活動，包括「32 Brews Street」賽馬日、端午節慶活動、母親節早午餐、牛排屋主題活動及女士之夜等。此外，每逢星期六晚上9時至凌晨1時，DJ Lady Char and Friends 更將於博彩娛樂場現場演出，帶來熱力四射的音樂娛樂體驗。

如欲了解更多有關「天河大賭場」及未來擴建計畫詳情，請瀏覽官方網站：www.SkyRiver.com。