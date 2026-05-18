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三好兒童夏令營登場　佛立門文教中心陪孩子快樂成長

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「三好兒童夏令營」，歡迎7至12歲兒童踴躍報名參加。
「三好兒童夏令營」，歡迎7至12歲兒童踴躍報名參加。

暑假即將到來，如何為孩子安排一場兼具趣味與成長的夏令營？位於 佛光山佛立門文教中心 的佛立門文教中心，將於2026年6月12日（週五）至6月14日（週日）舉辦「三好兒童夏令營」，歡迎7至12歲兒童踴躍報名參加。

此次營隊為三天兩夜住宿活動，孩子們將入住佛堂，在團體生活中學習獨立、自律與人際互動，並透過多元課程，體驗「做好事、說好話、存好心」的三好精神。

課程多元豐富　寓教於樂啟發成長

主辦單位表示，營隊課程設計動靜皆宜，內容涵蓋科技實驗、體能運動、藝術創作、文化體驗，以及靜心打坐等活動。白天安排科學手作、團隊遊戲與美學文化課程，讓孩子在互動中學習；晚間則規劃電影欣賞與心情分享，在輕鬆氛圍中體會生活佛法智慧。

主辦方指出，這不僅是一場暑期營隊，更可能成為「改變孩子一生的啟蒙之旅」，幫助孩子建立內在安定、自信與良好品格，讓三好精神自然融入日常生活。

遠離3C生活　培養責任感與同理心

佛立門文教中心位於東灣Fremont，環境清幽、設備完善。三天兩夜的佛堂住宿生活，讓孩子暫時遠離3C產品，學習與同伴共寢、共餐、共學，進一步培養責任感與同理心。

全程並由經驗豐富的隊輔老師與義工陪同照顧，讓家長能安心將孩子交由營隊帶領。

活動資訊

日期：2026年6月12日（五）至6月14日（日）

地點：佛光山佛立門文教中心（3850 Decoto Rd, Fremont, CA 94555）

招生對象：7至12歲兒童

報名方式：請電洽510-818-0077，或親臨中心洽詢

官方網站：佛光山佛立門文教中心官方網站

名額有限，額滿即止。主辦單位歡迎家長把握機會，讓孩子擁有一段充實、溫暖且難忘的暑假回憶。

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