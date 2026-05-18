第五屆AAPI亞裔多族裔文化節 庫比蒂諾熱鬧登場五百多位民眾共襄盛舉 展現多元文化融合精神

Dynamic 功夫學員在AAPI亞裔文化節上的表演。

【工商訊】2026年5月16日中午12時至下午4時，第五屆AAPI亞裔 多族裔文化節於Cupertino市政廣場盛大舉行，吸引來自不同族裔的500多位社區居民熱情參與。活動以慶祝亞裔美國人與太平洋島民（AAPI）傳統月為主題，透過豐富多元的文化展示與互動活動，讓社區民眾共同感受多元文化魅力，現場洋溢歡樂、友愛與團結氛圍。

本屆文化節由Asian American Parents Association、Cupertino Library Foundation，以及三個學生組織 Bay Area Youth Initiative、AAPI SV、Cultural Mosaic Club 聯合舉辦。

活動現場設有中國、韓國、日本 、印度 、巴基斯坦、菲律賓、越南及太平洋島裔等多個傳統文化攤位，各展位精心展示民族服飾、傳統樂器、手工藝品及特色文化元素，吸引大量居民駐足參觀與交流。許多家庭帶著孩子一起體驗不同國家的文化特色，在輕鬆愉快的氛圍中增進對多元文化的認識。

當天，聖塔克拉拉消防局與警察局也積極參與社區互動。消防局除設立展示攤位外，還特別開來消防車供居民近距離參觀；警察局則展示警車並介紹警務工作。許多孩子與家長都是第一次登上消防車與警車，興奮不已，紛紛拍照留念。

社區居民Linda現場向消防員詢問消防車供水系統的運作原理，三位消防員也耐心詳細解說。首次帶孩子參觀警車的居民文迪則開心表示：「能看到警車裡面的設施，真的太好了。」消防局與警察局的展台，展現執法與公共安全部門親民、開放的一面，也進一步拉近與社區居民之間的距離。

文化節期間，來自社區不同族裔的11個表演團體輪番登台，帶來功夫、民族舞蹈、傳統鼓樂及器樂演奏等精彩節目。多元豐富的演出不僅展現各族裔深厚文化底蘊，也贏得現場觀眾陣陣掌聲與喝采。

由學生組織Chopstick Story主辦的手作互動攤位，更成為現場人氣焦點。展台前聚集許多居民與孩童，學生志工耐心教導大家製作手工荷花。從3歲孩童到70多歲長者，許多人都興致勃勃參與其中，現場氣氛溫馨熱烈，充分展現年輕世代積極推動文化交流與社區服務的熱情。

包括副市長趙良方，以及市議員Sheila Mohan、J.R. Fruen與Ray Wang等人，也親自出席活動。副市長趙良方致詞時，歡迎社區居民齊聚庫比蒂諾，共同慶祝亞裔傳統文化，並肯定文化節對促進社區融合與文化交流的重要意義。

此外，聖塔克拉拉縣縣政委員Margaret Abe-Koga也親臨現場致詞祝賀，並向主辦單位頒發榮譽證書，表彰其長期推動社區文化交流與多元融合所做出的貢獻。

此次文化節不僅充分展現AAPI社區豐富多彩的文化傳統，也進一步增強社區凝聚力，促進不同族裔之間的理解與友誼，激發居民對多元文化與共同社區精神的認同與自豪感。

消防員開消防車參與文化節並和主辦單位之一亞美家長協會合影。