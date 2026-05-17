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蓮生活佛教導走出內心灰色地帶　雷藏寺「為米而走」贊助食物銀行

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西雅圖雷藏寺團隊參加「為米而走」活動。
西雅圖雷藏寺團隊參加「為米而走」活動。

【工商訊】蓮生活佛5月16日主持蓮花童子本尊法同修活動，並開示《楞嚴經》。同日，西雅圖雷藏寺住持釋蓮吟上師率眾前往西雅圖Seward Park，參加「為米而走」（Walk For Rice）慈善活動，募集善款贊助食物銀行，濟助生活困頓民眾。

在大雄寶殿中，蓮生活佛開示表示，前一陣子因開刀住院，醫師原本認為需要半年休養才能恢復，但自己僅休養四星期後，便開始恢復主持法會及日常工作。休養期間，曾有一段時間感到內心十分灰暗，對任何事情都提不起興趣，無論是外出散步、待在家裡、睡覺或吃飯，都感到乏味。後來得到瑤池金母的啟示：「要從每一件事情當中找到樂趣」，才逐漸轉化心境，走出內心的灰色地帶。

蓮生活佛表示，人生的重點就在於找到有意義的事情去做。例如寫一篇文章時，若覺得其中某段內容對世道人心有所助益、能教化眾生，心情自然會變得愉快；又或者幫助他人、解決別人的困難，也能從中獲得快樂，不只是自己快樂，別人也同樣感到歡喜。

蓮生活佛勉勵大眾，要以歡喜心面對人生，無論是上班、下班、回到家中，或是外出遊玩、處理日常事務，都應保持愉悅的心情。如果長期陷入憂鬱、走不出灰色地帶，最終受傷害的還是自己。

「為米而走」（Walk For Rice）活動由西雅圖地區慈善機構ACRS（亞裔人士諮詢服務中心，Asian Counseling and Referral Service）主辦，為旗下食物銀行募集經費，以購買大量糧食，長期援助陷入生活困境的民眾。

同日清晨，釋蓮吟上師率團前往Seward Park。現場可見許多家庭、公司及社團一同參與。經過暖身操後，先由慢跑隊伍出發，隨後則是大眾健行隊伍，沿著Seward Park湖畔步道健行，全程約2.4英里。

大眾在輕鬆愉快的氣氛中彼此陪伴，沿途欣賞華盛頓湖美麗景色，感受清新舒適的晨間氣息。所謂「為善最樂」，人人談笑風生、神采奕奕。最後，主辦單位宣布包括西雅圖雷藏寺在內的數個募款金額最高團體，現場響起熱烈掌聲。

蓮生活佛開示佛法。
蓮生活佛開示佛法。

西雅圖

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