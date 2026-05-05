我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

安潔莉娜裘莉出售2990萬豪宅 將搬到亞洲這國定居

FBI突襲搜索維州民主黨大老辦公室 涉貪腐與非法大麻案

長榮航空連續11年榮獲SKYTRAX五星級航空肯定穩居國籍航空連續獲獎次數之冠

工商訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
長榮航空
長榮航空

【舊金山訊】長榮航空在2026年全球航空公司星級評鑑中，再度榮獲SKYTRAX五星級航空公司的肯定，不但連續11年蟬聯此殊榮，同時也是獲得SKYTRAX五星級航空次數最多的國籍航空公司。是次評鑑中，長榮航空在飛行安全、客艙服務團隊、機艙清潔、商務艙備品、飲品品質皆獲得了高度肯定；同時於機場報到與轉機效率、行李作業及貴賓室功能性中獲得高分，顯示出長榮航空各個層面的卓越表現及整體高規格的服務。

長榮航空孫嘉明總經理表示：「長榮航空自2016年起連續11年榮獲SKYTRAX五星級航空的榮耀，這項成就得來不易，感謝全球旅客及專業評審對長榮航空的肯定，這份榮耀屬於長榮航空全體員工，未來我們將不斷精進各項服務，秉持『安全、服務、永續』的核心理念，提升安全績效，結合創新與永續發展，為全球旅客提供最安全及高水準的服務。」

SKYTRAX為全球航空業權威調查機構，航空公司星級評鑑制度於1999年推出，是一套針對航空公司服務品質進行分級的評估系統，評鑑標準涵蓋客艙環境、機上餐飲、客艙服務、地面服務及機組員素質等約500-800項的評估分析，目前全球僅約10家航空公司獲得五星級最高榮譽。

除獲得SKYTRAX五星級航空公司的肯定外，長榮航空今年亦連續第13年榮獲國際知名航空專業評鑑網站AirlineRatings.com「全球最安全航空公司」第8名的榮耀。

另為持續優化服務體驗與航網布局，自6月26日起將開闢桃園－美國首府華盛頓直飛航線，提供每週4班的飛航服務，採用三艙等配置之波音787-9機型飛航，以及因應南部旅客日益增長的旅遊與商務需求，自5月20日起由高雄出發飛往東京、澳門、上海浦東航班，將放大機型改由空中巴士A330-300廣體客機執飛，進一步提升運能與服務品質，為更多旅客提供優質的五星級體驗。

上一則

迎接盛夏即將到來 麥當勞（今）推出6款全新「清爽飲品」與「特調蘇打」系列為顧客打造全新飲品體驗

下一則

Coinbase裁員14% 未來以AI當核心

延伸閱讀

從睡衣到餐飲 長榮華航服務升級狂摘國際獎

從睡衣到餐飲 長榮華航服務升級狂摘國際獎
機票新玩法曝光 里程多重訂位成避險神器 航空公司要封殺

機票新玩法曝光 里程多重訂位成避險神器 航空公司要封殺
攜手捷藍航空推哩程互換 華航哩程可換機票暢遊北美洲

攜手捷藍航空推哩程互換 華航哩程可換機票暢遊北美洲
油價飆升也不減班 華航北美航線強化服務

油價飆升也不減班 華航北美航線強化服務
這些新座椅設計 飛機後排討厭值大降

這些新座椅設計 飛機後排討厭值大降

熱門新聞

灣區華裔居民搭乘Waymo前往聖荷西國際機場，行李還來不及拿出就被Waymo載走。（美聯社）

華裔搭Waymo到機場 行李沒拿車竟開走

2026-05-03 02:18
劉美賢身著路易威登禮服出席Met Gala。(路透)

能拒絕？劉美賢Met Gala與查克柏格夫婦合影引論戰

2026-05-06 02:18
巴洛阿圖市郵遞區號94301的典型住房，3月份房屋每平方呎價值超過2000美元，在灣區所有至少有5000名居民的郵遞區號中最高。圖為巴洛阿圖市街景。(巴洛阿圖市府臉書)

100萬元能在灣區買到的最大和最小房子 在哪裡？

2026-05-05 14:38
以親民價格、創意商品與「文青風」門市氛圍走紅的連鎖超市Trader Joe's，購物體驗引起越來越多社群討論。（記者楊青/／攝影）

Trader Joe's人氣旺 生鮮品質、停車…遭吐槽

2026-05-01 02:14
劉美賢4日身著路易威登晚禮服參加紐約大都會藝術博物館服裝學院舉辦的慈善晚宴。（美聯社）

不為自己設限 劉美賢成路易威登品牌大使

2026-05-05 02:18
嫌犯通常主動接近受害人攀談，藉機拉近距離，並假意贈送項鍊或其他飾品，借機調包或強行奪走受害人真實珠寶。（舊金山警局提供）

假送禮真搶劫 灣區連環珠寶詐搶曝光 這族群成主要目標

2026-04-30 19:44

超人氣

更多 >
好市多健康零食風靡校園 老少都愛「一吃停不下來」

好市多健康零食風靡校園 老少都愛「一吃停不下來」
單親媽帶3娃搬德州 幾年後重回加州「離開才知最合適」

單親媽帶3娃搬德州 幾年後重回加州「離開才知最合適」
四川體驗「瀑布鞦韆」墜亡 16歲遊客出事前屢喊「繩子沒拴緊」

四川體驗「瀑布鞦韆」墜亡 16歲遊客出事前屢喊「繩子沒拴緊」
判南韓前第一夫人金建希入獄4年 主審法官死在法院

判南韓前第一夫人金建希入獄4年 主審法官死在法院
華女掃碼付停車費 竟被扣1300美元 因忽略一細節

華女掃碼付停車費 竟被扣1300美元 因忽略一細節