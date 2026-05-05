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一起守住記憶的美好——腦部健康與照護指南金山灣區「媽媽教室」5月15日舉辦醫健講座 專家解析失智預防與腦力保養關鍵

舊金山訊
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阿茲海默症協會北加州經理張珮寧
阿茲海默症協會北加州經理張珮寧

【舊金山訊】大腦是人類日常生活中最為重要的器官之一，隨著年齡增長，許多人可能開始感覺到腦力減退，但只要通過正確的保養與鍛鍊，必能保持大腦的靈活和健康、而活出充實、健康和長壽的人生!

有鑒於此, 金山灣區「媽媽教室」乃精心於5/15/2026(星期五) , 非常榮幸邀請到阿滋海默症北加州與北內華達州分會社區參與主任張珮寧女士，特別安排此一「醫健講座」, 她將針對「腦部健康與照護指南!」, 說明腦部健康的重要性，並帶領大家如何去追求建立腦部健康習慣，認知在任何年齡採取行動保護頭腦, 以及保護未來的記憶力與思考能力的必要性！敬請家中扮演重要安穩支柱的媽媽們, 千萬不要錯失此寶貴探索腦部健康的機會！

隨附之資料即為5/15/2026(星期五) 金山灣區媽媽教室「醫健講座」課程之講員介紹及課程內容大綱，敬請協助報導推廣!

課程名稱: 「一起守住記憶的美好～～～腦部健康與照護指南！! 」

講       員:   張珮寧女    士

講員簡介

張珮寧，ACSW，阿滋海默症協會北加州與北內華達州分會社區參與主任，負責領導社區參與，為服務不足及代表性不足的社區提供服務。此外，她還為受到阿滋海默症和所有其他失智影響的家庭提供教育、培訓、照護諮詢和轉介服務。她曾擔任阿滋海默症協會總會策略計劃的促進合作與理解工作小組成員，並共同主持了阿滋海默症協會總會第一個全國亞太裔工作小組。她曾擔任加州大學舊金山分校記憶與老化中心 ENHANCE 和 ADRC 專案的社區諮詢委員會成員。她也是Supportive Care Collaborative – Peninsula and South Bay分會的會員。

演講內容大綱：

• 學習有助於腦部健康的習慣，例如運動和均衡飲食。

• 了解為什麼腦部健康在任何年齡都很重要。

• 制定個人化的腦部健康行動計劃。

• 現在正是建立健康習慣的最佳時機。加入我們，了解如何採取正向步驟。

上課時間:   5/15/2026(星期五) 10:00am ~ 12:00pm

上課地點:   金山灣華僑文教服務中心

100 S. Milpitas Blvd., Milpitas, CA95035

詢問電話:  (408) 252-7070

E- mail :  [email protected]

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