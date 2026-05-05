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美亞婦聯舉辦母親節花藝茶會 三代同堂溫馨共度午後時光

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茶藝師鄭靜(中)和兩位茶舞者呈上剛沏好的香茶，她說: “茶在這裡，春天也在這裡”...
茶藝師鄭靜(中)和兩位茶舞者呈上剛沏好的香茶，她說: “茶在這裡，春天也在這裡”。

【本報訊】為迎接母親節，非營利機構美亞婦聯（AAWA）日前於中半島柏林甘市康樂中心舉辦一場別具特色的慶祝活動，以「花藝下午茶」為主題，吸引數十組家庭攜母親出席，共同參與花藝創作。

活動現場，年輕媽媽帶著孩子、孫輩陪同年邁姥姥，在花藝導師Sandy Lam指導下，完成各具風格的花束作品。此外，主辦方還安排走秀、歌唱與舞蹈表演，表演者涵蓋兒童與成人，節目水準不俗，贏得觀眾熱烈掌聲。

活動另一亮點為茶藝展演。茶藝師鄭靜女士將選茗、擇水、火候、器皿與環境巧妙融合，展現茶道綜合藝術。過程中，兩位身著青綠山水色舞衣的舞者翩然起舞，實現「茶舞相伴」的靜謐與優雅。來賓一邊品茗，一邊享用精緻茶點，伴隨花香與輕鬆對話，現場洋溢溫馨氛圍。

出席者對美亞婦聯舉辦此次社區活動給予高度評價。攜母同來的Jessie表示：「這活動很有意思，我帶著媽媽來到這麼溫馨的地方，慢慢填滿整個下午。沒有喧嘩，只有剛剛好的熱鬧；不很隆重，卻特別有溫度。我們度過了一個愉快又治癒的午後，留下了很美好的回憶。」

茶藝師鄭靜特別選用太子牌即將全新上市的「原片三角茶包」沏茶，讓來賓搶先品嚐。無論綠茶或紅茶，均獲一致好評。

參加美亞婦聯(AAWA)母親節花藝創作的人士，手持自己的作品與演出者合影。
參加美亞婦聯(AAWA)母親節花藝創作的人士，手持自己的作品與演出者合影。

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