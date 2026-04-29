母親節園遊會5月10日登場 北加福智邀共度溫馨時光
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【舊金山訊】一年一度的母親節即將來臨。為了讓灣區的媽媽們能與家人共度溫馨愉快的一天，北加福智都會於母親節當天舉辦母親節園遊會。今年園遊會將於5月10日舉行，活動時間為上午11:00至下午2:30；祈福活動時間則為上午9:00至11:00。
當天活動內容豐富多元，包括各地特色小吃、傳統與創意手作體驗、親子互動遊戲，以及玫瑰花打卡牆、星光舞台節目演出與浴佛祈福許願，為媽媽們帶來滿滿的驚喜與溫馨時光！現場還有免費抽獎與闖關活動，好禮拿不停。
本次園遊會提供多樣美食，包括：成都抄手、麵線糊、素食滷味、煎餅果子、蘿蔔糕、傷心涼粉、炸薯條、茶葉蛋、紅豆刨冰、甜豆花、棉花糖、三明治等，還有深受歡迎的珍珠波霸奶茶與車輪餅。
手作體驗部分則有糖畫、黏土創作、造型氣球、魔法3D畫及浮水畫漆扇等；親子活動則包含射門、射箭、套圈圈及吹水乒乓等趣味遊戲。
凡報名參加者，即贈送環保購物袋一只。
報名連結：https://www.eventbrite.com/e/2026-mothers-day-festival-tickets-1986038631008?aff=oddtdtcreator
活動詳情請參考：https://sites.google.com/bwnc.org/2026bwnc-mother-day-events/home?authuser=3
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