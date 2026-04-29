北加福智導師領航計劃5月3日啟動 邁入第七屆助力職涯成長
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【舊金山訊】北加福智即將於5月3日啟動的「導師領航計劃」（BWNC Mentorship），此前已成功舉辦六屆，今年邁入第七屆。計畫採小組制，每月聚會一次，並包含開幕式、結業式、感恩活動及兩場專題講座，為期四個月。
本計畫涵蓋專業指導、知識傳承、個人成長與人脈拓展。來自 Apple、Meta、Google、Oracle、Applied Materials 等知名企業的專業人士，將以豐富的實戰經驗，協助學員精進職涯技能與產業知識，拓展更深廣的專業視野。
計畫結束後，學員仍可與導師持續保持聯繫，獲得長期指導。除指定導師外，亦可接觸多元專業顧問資源，如創業、理財、履歷撰寫等。透過一對一的陪伴與反思對話，協助學員釐清方向、設定具體可行的成長目標，並在過程中提升自我認知、領導力與表達能力，讓職涯與人生發展更具信心。
此外，計畫亦有助於建立跨產業、跨領域的長期連結，累積寶貴人脈資源，為未來的職涯發展與人生轉折創造更多機會與可能。
為鼓勵學員積極參與，活動將酌收保證金100元；凡出席達七次以上者，將全額退還保證金。誠摯歡迎有志於職涯或個人成長突破的人士踴躍報名參加。
報名連結：https://tinyurl.com/BwncMentorship
更多資訊請參考：http://www.bwnc.org/mentorship
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