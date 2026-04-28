我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／川普話中藏什麼？英王訪美行傳遞的真正訊號

發文涉威脅川普生命 前FBI局長柯米自動到案

如果您有「精神健康」方面的醫療需求透過 Covered California 可找到符合您預算的健康保險方案

工商訊
聽新聞
test
0:00 /0:00

【工商訊】生活有時難免令人手忙腳亂，如：為孩子準備晚餐、應對工作壓力，以及確保長輩們按時服藥等等，日常生活需同時兼顧的事情實在太多。當您總是單身一人包辦一切，很容易便會忽略對自己的照顧。有幸的是，您可透過 Covered California 獲得經濟實惠的健康保險，來守護您的身心健康。

Covered California 首席醫務官 Monica Soni 醫學博士表示：「只需幾分鐘，您就可獲得多家保險公司的健保計劃報價，這些計劃提供免費的精神健康服務，從心理治療到物質使用障礙的相關服務皆涵蓋其中。無論您正在承受的是日常壓力還是過往創傷。」

五月是精神健康意識月，也是檢視您的精神健康保障的好時機。您若近期經歷特定生活變故，例如失去保險或工作、結婚、生育，或搬遷至新地區，均符合資格申請加入Covered California 健保計劃。居住在美國的亞裔人士，常常會因為羞恥感或語言障礙，「精神健康」至今仍是令人難以啟齒的話題。因此，即使有支援需要，人們也往往不願意主動尋求照護。今年透過 Covered California 投保且自認為亞裔或太平洋島民的加州民眾有超過 409,000 人。這突顯同時獲得能支援身心健康的保險的重要性。

研究顯示，精神健康與整體健康息息相關。當人們重視心理健康時，其身體健康狀況也會隨之改善。Soni 醫生指出：「我們知道，當人們陷入憂鬱時，往往會疏於去做有益健康的活動，因此這個群體往往就是罹患糖尿病、心臟病和中風等慢性疾病高發族群。」

如果您發現您的情緒、行為或思考模式出現變化，並影響到日常生活或整體狀況，應考慮預約初級護理醫生，進行精神健康評估。Soni 醫生表示：「初級護理醫生會協助您找出影響個人感受、思考或行為變化的原因。我們會透過問診、基本檢查及安排必要檢測，確認症狀是否來自其他健康問題，以確保能

做出正確診斷並提供適當的照護。」

Soni 醫生指出：「基於膚色、族裔、性取向及其他特徵的長期歧視，與焦慮、憂鬱及其他壓力相關精神問題的發生率上升有關。當人們長期遭受不公平對待時，這種慢性壓力不僅會損害精神健康，身體健康也會受到牽連。」透過 Covered California 提供的健保計劃均包含一套基本醫療福利，其中涵蓋免費的精神健康及物質使用障礙服務。這些服務被視為預防性護理，即意味著只要您使用網路內的醫生或醫院，保險公司就必須全額承保，您無需支付任何費用，即使您尚未達到自負額。

請上訪 CoveredCA.com，進一步了解保險人所在地區可選用的健保計劃中，有那些符合資格的

財務補助，以及是否能在特別投保登記期內投保。

也歡迎致電 Covered California 服務中心 專線：(800) 300-1506，諮詢切合您個人需求與情況的相關資訊。

亞裔 加州 健保

上一則

食物券奇葩漏洞…開法拉利富豪都能領 不當發放年損104億

下一則

金城銀行喜慶即將到來的「母親佳節」 特別推出180 天定存4.05 %APY 高利率歡迎就近光臨灣區三家分行洽詢辦理開戶事宜

延伸閱讀

美國現象／南加一華人買健保 為何多支付4個月保費?

美國現象／南加一華人買健保 為何多支付4個月保費?
慶祝金融知識月：紐約市大通銀行社區經理分享強化財務健康的提示

慶祝金融知識月：紐約市大通銀行社區經理分享強化財務健康的提示
2.4億金山醫療基金 恐面臨充公

2.4億金山醫療基金 恐面臨充公
加州短期10萬人退出白卡 因害怕失去綠卡 入籍公民也怕

加州短期10萬人退出白卡 因害怕失去綠卡 入籍公民也怕
王嘉廉社區醫療中心呼籲民眾定期做年度體檢

王嘉廉社區醫療中心呼籲民眾定期做年度體檢

熱門新聞

繼表示不會搬離加州後，Nvidia執行長黃仁勳上周再勸人們留在加州。（美聯社）

史大座談 黃仁勳：稅雖然高 搬到加州吧 別離開

2026-04-23 02:20
AI正在重塑就業結構，也動搖華人社群長期奉行的「美國夢」，失業的高學歷人群會不會轉而湧入藍領技術行業？（記者張宏／攝影）

白領失業 名校光環褪色 AI衝擊華人「美國夢」

2026-04-26 02:20
灣區多市獲美國新聞與世界報導選為加州十大最宜居城市，其中巴洛阿圖排名第二。（取自谷歌地圖）

美新評選：加州10大宜居城市 灣區占6個 這兩市排二三

2026-04-23 02:16
舊金山物價太貴，連醫師也開始兼做AI副業。(舊金山市府臉書)

舊金山物價太貴 連年薪37萬醫師也開始兼做AI副業

2026-04-24 02:20
聖荷西一名幼兒在寄養期間死亡，至少10名社工被停職；示意圖，非新聞內容當事者。(取材自Pexels)

灣區2歲童寄養身亡 聖縣逾10名社工遭停職

2026-04-24 16:46
美國政府問責基金會（FGA）日前發布的報告，揭示糧食券欺詐現象嚴重。(取材自FGA報告)

食物券奇葩漏洞…開法拉利富豪都能領 不當發放年損104億

2026-04-28 02:19

超人氣

更多 >
這些新座椅設計 飛機後排討厭值大降

這些新座椅設計 飛機後排討厭值大降
華裔夫婦被親戚跟蹤追殺？女兒剛上大學 兒子準備畢業

華裔夫婦被親戚跟蹤追殺？女兒剛上大學 兒子準備畢業
皇家級笑話 英王在美國演說幽默連發

皇家級笑話 英王在美國演說幽默連發
他在好市多冷凍櫃挖寶到新品蛋糕 口感濕潤還吃得到水果

他在好市多冷凍櫃挖寶到新品蛋糕 口感濕潤還吃得到水果
停車被撞反背鍋？華婦車禍被判51%責任 關鍵竟在這一點

停車被撞反背鍋？華婦車禍被判51%責任 關鍵竟在這一點