如果您有「精神健康」方面的醫療需求透過 Covered California 可找到符合您預算的健康保險方案

【工商訊】生活有時難免令人手忙腳亂，如：為孩子準備晚餐、應對工作壓力，以及確保長輩們按時服藥等等，日常生活需同時兼顧的事情實在太多。當您總是單身一人包辦一切，很容易便會忽略對自己的照顧。有幸的是，您可透過 Covered California 獲得經濟實惠的健康保險，來守護您的身心健康。

Covered California 首席醫務官 Monica Soni 醫學博士表示：「只需幾分鐘，您就可獲得多家保險公司的健保 計劃報價，這些計劃提供免費的精神健康服務，從心理治療到物質使用障礙的相關服務皆涵蓋其中。無論您正在承受的是日常壓力還是過往創傷。」

五月是精神健康意識月，也是檢視您的精神健康保障的好時機。您若近期經歷特定生活變故，例如失去保險或工作、結婚、生育，或搬遷至新地區，均符合資格申請加入Covered California 健保計劃。居住在美國的亞裔 人士，常常會因為羞恥感或語言障礙，「精神健康」至今仍是令人難以啟齒的話題。因此，即使有支援需要，人們也往往不願意主動尋求照護。今年透過 Covered California 投保且自認為亞裔或太平洋島民的加州 民眾有超過 409,000 人。這突顯同時獲得能支援身心健康的保險的重要性。

研究顯示，精神健康與整體健康息息相關。當人們重視心理健康時，其身體健康狀況也會隨之改善。Soni 醫生指出：「我們知道，當人們陷入憂鬱時，往往會疏於去做有益健康的活動，因此這個群體往往就是罹患糖尿病、心臟病和中風等慢性疾病高發族群。」

如果您發現您的情緒、行為或思考模式出現變化，並影響到日常生活或整體狀況，應考慮預約初級護理醫生，進行精神健康評估。Soni 醫生表示：「初級護理醫生會協助您找出影響個人感受、思考或行為變化的原因。我們會透過問診、基本檢查及安排必要檢測，確認症狀是否來自其他健康問題，以確保能

做出正確診斷並提供適當的照護。」

Soni 醫生指出：「基於膚色、族裔、性取向及其他特徵的長期歧視，與焦慮、憂鬱及其他壓力相關精神問題的發生率上升有關。當人們長期遭受不公平對待時，這種慢性壓力不僅會損害精神健康，身體健康也會受到牽連。」透過 Covered California 提供的健保計劃均包含一套基本醫療福利，其中涵蓋免費的精神健康及物質使用障礙服務。這些服務被視為預防性護理，即意味著只要您使用網路內的醫生或醫院，保險公司就必須全額承保，您無需支付任何費用，即使您尚未達到自負額。

請上訪 CoveredCA.com，進一步了解保險人所在地區可選用的健保計劃中，有那些符合資格的

財務補助，以及是否能在特別投保登記期內投保。

也歡迎致電 Covered California 服務中心 專線：(800) 300-1506，諮詢切合您個人需求與情況的相關資訊。