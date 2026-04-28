金城銀行喜慶即將到來的「母親佳節」 特別推出180 天定存4.05 %APY 高利率歡迎就近光臨灣區三家分行洽詢辦理開戶事宜
【工商訊】為了慶祝母親節，金城銀行特別推出180 天定期存款高利率優惠活動，開立或持有效支票帳戶，只要存入新資金2萬元或以上，無論是公司或私人帳戶就可享受定期存款4.05%APY 高利率。優惠期至5月31日截止。
成立於1985 年的金城銀行（Golden Bank）總部位於休斯頓，是德卅歷史最悠久的華人銀行，也是大休斯頓地區第二大由少數族裔擁有的銀行。多年來，金城銀行穩步增長，目前在加卅及德卅共設有11家分行及一個 貸款營業部。
德州分行分別設於：
休斯頓（ Houston ) 、哈溫（Harwin）、
糖城（Sugar Land）、理查森（Richardson）和普萊諾（Plano）
南、北加州分行則分別設於：
庫比蒂諾（Cupertino）、佛利蒙（Fremont）、密爾布瑞（Millbrae）、阿罕布（Alhambra）、羅蘭崗（Rowland Heights）和塔斯廷（Tustin）。
金城銀行資產規模已超過22億美元，資本率超過同行業標準兩倍以上。
銀行提供全方位的服務：包括
商業貸款、貿易融資、現金管理、個人存款、線上/手機銀行、遠端存單、商業和消費銀行服務
另外尚有現代智慧銀行： 包括網上銀行、手機銀行、遠端存單技術，第一時間為您掌握財務動態
北加卅三家分行，歡迎就近諮詢
庫比蒂諾市：
10562 S De Anza Blvd., Cupertino CA
(408）446-1196
佛利蒙市：
46324 Warm Springs Blvd., Fremont CA
(510) 916-1388
密爾布瑞市：
39 South El Camino Real Millbrae CA
(650) 745-1615
上一則
如果您有「精神健康」方面的醫療需求透過 Covered California 可找到符合您預算的健康保險方案
下一則