浴佛淨心，以水滌塵，心與水間相遇，亦與慈悲同行

浴佛法會報名網頁

鼓山舊金山道場「浴佛法會」

【舊金山 訊】眾生本有清淨佛性，但是卻被無明的塵垢所蒙蔽。藉由浴佛儀式來淨化我們的心，使其恢復原本光明。法鼓山舊金山道場將於五月十六日上午10點至12點舉辦「浴佛法會」，摯誠邀請灣區 民眾闔家前往位於佛利蒙Nile社區的道場齊慶佳節。

參加浴佛法會，除了感念釋迦牟尼佛的誕生，為世間帶來清涼的佛法；為迷失的眾生找到一條解脫之道，更透過浴佛的儀式，藉著浴佛的功德，內心誠懇祝禱，唱頌「我今灌沐諸如來，淨智莊嚴功德聚，五濁眾生令離垢，同證如來淨法身。」願自身身行、語言、心意都能保持潔淨；祝禱社會清淨安寧，沒有暴力、詐欺等事件，美化我們的社會國土。

在《浴佛功德經》中，所提及的利益：(一)現受富樂，無病延年。(二)於所願求，無不遂意。(三)親友眷屬，悉皆安穩。(四)長辭八難，永出苦緣。(五)不受女身，速成證覺。

法會設有佛前獻供品及「平安祝福」與「追思祝禱」雲端牌位，當日並提供午齋，備有壽桃和大眾結緣。即日起可至道場網站登記及報名參加。

時間：5月16日（周六）上午10時至12時

地點：法鼓山舊金山道場

地址：255 H Street, Fremont, CA 94536

詳細活動訊息，請參閱網址或來電洽詢：

https://ddmbasf.org/zh-hant/events/2026bathingthebuddha_ceremony/

電郵：[email protected]

電話：（510）246-8264